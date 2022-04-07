Муртад-крестоносец - организатор резни в Буче

Украинские и мировые расследователи и СМИ выяснили показательные подробности о непосредственном организаторе и исполнителе геноцида мирного населения в Буче (https://golosislama.com/news.php?id=40568).

Ранее мы уже писали о том, что командиром части 51460, совершившей там все эти зверства, является подполковник Азатбек Омурбеков.

Некоторые русские оппозиционные СМИ поспешили обратить внимание на его "басурманскую" национальность - этнически он, как выяснилось, каракалпак. Однако по мере сбора о нем новых данных выяснилось, что этот манкурт - идейное, приемное дитя "Русского мира", причем в его самой что ни на есть православной форме. Если конечно можно считать православием тот сатанизм, которым его прикрывает РПЦ.

Омурбеков - муртад и идейный крестоносец. Он обладатель почетных грамот и наград от РПЦ и перед выездом на задания получает от них благословения. Так, перед отправкой в Украину в ноябре 2021 года его благословил хабаровский митрополит РПЦ, а после церковной службы Омурбеков выступил с такой речью: «Оружие это не самое главное. История показывает, что большинство наших сражений ведется душой. С благословения Всевышнего мы надеемся добиться того, что сделали наши предки».

Что делали его предки-каракалпаки в Украине муртад не пояснил, а какое "сражение душой" он и его подчиненные провели в Буче, теперь знает весь мир.

Хотим отметить, что освещая такие факты мы отнюдь не хотим представить дело так, как будто бы главными организаторами этого геноцида являются подобные манкурты. В основном это, конечно, сами славяне - преимущественно русские (по крайней мере та сборная солянка, которая себя ими считает), но кстати при активном участии этнических украинцев, выбравших "Русский мир". Так, руководителем подразделения, в которое входит воинская часть Омурбекова, является генерал-полковник Александр Чайко. А обстрелом Ирпеня руководил генерал Виталий Школенко - не просто украинец, а человек с корнями из этих мест, который бомбил буквально своих родственников.

Просто, как мусульманский ресурс, говоря об этнических мусульманах, воюющих за "Русский мир", мы таким образом предостерегаем от того, во что он их превращает. Омурбеков в этом смысле очень показательный пример, так как это уже его завершенный продукт. Он не кричит "Аллах Акбар" и "Ахмат сила", а честно выстаивает службу в православной церкви, как и положено идеальному обруску.

Кстати, по свидетельствам мирных жителей, кадыровцы, в которых еще остается что-то мусульманское и кавказское, вели себя с ними относительно прилично, а основные зверства творят славяне с такими обрусками, а также азиатские мушрики.