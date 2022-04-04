Украинская Сребренице и "новейшие русские"

Два года назад мы писали о цинизме Путина, который обосновывал свою политику на Донбасе желанием предотвратить там новую Сребреницу, хотя он же противится признанию геноцидом того, что его друзья учинили в самом этом месте (https://golosislama.com/news.php?id=37696).

И вот, прошло два года и Путин и его звери сами устроили новую Сребреницу. Именно эту аналогию сегодня использует мир для описания того, что открылось его взору, когда российские оккупанты были выбиты из окраин Киева - городов Буча, Ирпень, Гостомысл.

А открылись его взору не только картина тотального разрушения мирных, курортных городов. Открылась картина настоящего геноцида мирного населения устроенного российскими карателями - разбросанные по улицам трупы попавшихся под горячую руку обывателей, мужчины и женщины с завязанными руками, расстрелянные в затылок в помещениях, превращенных в пыточные, и в братских могилах.

В отличие от сербских мясников эти выродки даже не потрудились скрыть следы своих преступлений, возможно, не успев это сделать, бросая позиции перед наступлением украинских войск.

И всего через несколько часов после того, как о произошедшем стало известно, мордорская пропаганда включила свою старую шарманку, начиная с расстрела в Катыни, заканчивая химическими атаками в Сирии - "это не мы, это они сами", "это заранее сплонированная провокация". И куча бреда в оправдание, жалкие попытки найти несостыковки на видео, и убедить себя, что российские военные этого сделать не могли.

Ну что ж, полюбуйтесь на лица тех российских военных, которые были там расквартированы и ответьте сами себе, могли ли эти джентльмены устроить произошедшее или они слишком благородны для этого (https://telegra.ph/Myasniki-Buchi-04-04).

А дело в том, что такая расправа, которой сейчас ужаснулся мир, потому что она произошла в центре Европы, далеко не первая для российской военщины даже в новейшей истории. И даже выводя за скобки уничтожение с мирным населением Грозного, которое сейчас повторяется в Мариуполе, а до этого несколько лет назад повторялось в Алеппо, речь идет о случаях целенаправленных расправ именно над мирным населением. Самашки, Новые Алды - это лишь верхушка Айсберга.

Именно те, кто все это осуществил в Чечне, спущенные на нее с цепи "демократом" Ельциным, в конце концов захватили в России всю власть, превратив ее в государство террора. И сейчас эта спираль будет только раскручиваться, ведь потом тысячи таких ублюдков снова вернутся в Россию и пойдут служить в ее полицию, УФСИНы и т.д., и т.п., пытая, насилуя, унижая тех, кто окажется в их власти. И единственная надежда беззащитных перед ними россиян должна быть только на то, что украинские воины как можно больше этих выродков сейчас оставят гнить в украинском черноземе на прокорм местных червей и одичавших собак.

Что касается мусульман, нам надо обратить внимание на то, что командиром этой части является Омуреков Азатбек Асанбекович (см. последнее по ссылке выше фото), потомок мусульман, носящий мусульманские имя-отчество. Когда-то российские завоеватели так же убивали его предков, а сейчас этот манкурт делает такую же грязную и кровавую работу для них. Так же, как ее делают и некоторые потомки разбомбленных в Грозном или Бамуте, которые вместо того, чтобы ненавидеть своих захватчиков сами пополнили их ряды.

Вот такой он, засасывающий в себя своих жертв "Русский мир", вот такие они, "новейшие русские" по Руслану Курбанову.