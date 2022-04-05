РПЦ конец. Кто заполнит духовный вакуум?

Мы много писали о "муллах Московского Патриархата" и собираемся продолжить это и дальше. Но надо четко понимать - все они не более, чем пешки.

Помимо политического руководства, непосредственно принявшего решение начать ее, главным виновником нынешней войны является Русская Православная Церковь Московского Патриархата (РПЦ МП), в недрах которой зародилась и утвердилась вся идеология "Русского мира", принятая российской элитой.

Помимо сотен попов РПЦ МП, прямо принимающих участие в войне, и десятков тех, кто выступает с публичными ультра-милитаристскими проповедями, на днях свою ответственность недвусмысленно подтвердил и имам этого куфра Гундяев, известный как патриарх Кирилл. Выступая 3 апреля с проповедью в Главном Храме Вооруженных Сил России (напомним, что у вооруженных сил "многоконфессиональной" России главным храмом официально является православная церковь), он в частности заявил:

"...я сегодня именно здесь, в этом храме, совершал Божественную литургию — чтобы встретиться в первую очередь с представителями наших Вооруженных сил, обратиться к ним, а через них — ко всей нашей армии, к флоту, ко всем защитникам Отечества, чтобы они сознавали историческую важность переживаемого момента". После чего призвал российских военных "быть верными присяге" и «душу свою положить за други своя».

Отметим, что все это происходило прямо на фоне открывшихся фактов о резне мирного населения, устроенное этими самим российскими военными в пригородах Киева (https://golosislama.com/news.php?id=40568). Резне православного же в своем большинстве населения, среди которого наверняка были прихожане церкви Московского Патриархата, то есть, паства Кирилла.

И вот, в то время, как Папа Римский посвятил несколько своих проповедей убийству этих людей, призвал оплакивать их и заявил, что считает виновным за их трагедию в том числе и себя (!), их духовный пастырь не нашел для них ни единого слова, но зато обратился со словами поддержки к их палачам и призывом продолжать их черное дело.

Нет сомнения, что сегодня наряду со всем проектом "Русского мира" мы являемся свидетелями конца и его сердцевины - РПЦ МП. Даже те украинские священники и прихожане, которые до последнего признавали РПЦ МП и ее патриарха, считая их "канонической церковью", теперь уходят из нее, а сама она прекращает свою деятельность в Украине, превращаясь в церковь ее оккупированных территорий, то есть, оккупационную церковь.

Выходят из РПЦ МП и зарубежные приходы и на повестку дня встает вопрос об аннулировании объединения РПЦ МП с Русской Православной Церковью Зарубежом (РПЦЗ). Да и в самой России все большему числу тех православных, чьей религией является христианство, а не "Русский мир", становится не по пути с такой церковью.

Поэтому очевидно, что РПЦ МП не переживет нынешний режим и в своем нынешнем виде прекратит существование вместе с ним, а православную церковь будут ждать серьезные изменения и потеря доминирующего положения в обществе.

Кто сможет заполнить этот вакуум? К сожалению, все сделано для того, чтобы его не мог заполнить Ислам, независимые проповедники которого в путинской России были тотально зачищены, а официальные дискредитировали себя не меньше, чем РПЦ МП. Поэтому с высокой вероятностью в случае крушения путинизма и на освобожденных от него территориях России помимо подъема атеизма из-за разочарования многих в религии будут происходить усиление позиций католической церкви, протестантов и новых религиозных движений.

Мусульманам в такой ситуации нужно прежде всего думать о том, каким образом сохранить в таких условиях позиции Ислама в традиционных мусульманских землях. Но и о том, каким могло бы стать послание Ислама для остальных территорий нынешней РФ тоже думать надо уже сейчас. Ведь Ислам не может быть религией, ограниченной национальными территориями, а должен проповедоваться всем людям и народам.

Ин ша Аллах, на эту тему мы продолжим рассуждать.