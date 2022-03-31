"Бездонные муллы" - так впору называть российских "мусульманских религиозных деятелей" - активных участников пропагандистской вакханалии в поддержку войны против Украины. В том смысле, что дна у них нет, и они это подтверждают раз за разом.

Лишь недавно они приняли позорную фетву, от которой им уже не отмыться, что бы они потом ни говорили (https://golosislama.com/news.php?id=40536). Казалось бы, нет дна, на которое можно было бы упасть еще глубже, но нет, они с успехом доказали, что нет того дна, которое они не могли бы пробить еще глубже предыдущего.

На этот раз таким дном оказалась организованная в Госдуре конференция «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке». И дело даже не в том, какую пургу там несли на этот раз (она уже примерно одинаковая на всех этих мероприятиях), а в том, кто был ведущей фигурой этой конференции и с кем в унисон пели "наши" бездонные муллы.

Им стал отставной генерал и нынешний депутат Госдуры Владимир Шаманов. Тот самый, которого не просто его военные противники, но даже российские офицеры и официальные лица в то время, когда внутри российской системы среди них еще могли быть обладатели совести, называли мясником и палачом чеченского народа.

Именно так - "мясником", "проклятием чеченского народа", "чумой, упавшей на головы чеченцев" называл в свое время Шаманова генерал МВД (!) и советник Путина (!!) Асланбек Аслаханов. Со схожими по смыслу заявлениями выступал бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, пытавшийся противостоять политике выжженной земли Шаманова.

Все это было возможно тогда, когда не было возможности скрывать очевидного, и когда представители российской системы придерживались версии о плохом и хорошем следователях, утверждая, что Ахмат Кадыров был нужен как альтернатива Шаманову, которому иначе бы было поручено "решать чеченский вопрос до конца".

То есть, даже в рамках российской системы в тот момент было понимание того, что для мусульман, для чеченцев Шаманов - это абсолютное зло. Иллюзии были лишь в отношении того, что может быть ему альтернативой.

И вот, прошло двадцать лет, и никаких иллюзий больше нет - теперь "наши" бездонные муллы принимают абсолютное зло за благо, которое они призывают нести дальше, в Украину.

Напомним в этой связи, что в конкрентных фактах военных преступлений против мирного населения, включая бомбардировки беженцев и резню в Катыр-Юрте и Алхан-Юрте, Шаманова обвиняли Страсбургский суд, общество "Мемориал", Human Right Watch. Ах да, теперь уже все они тоже запрещены в России, в которой шамановщина, отбросив всякие маски и правила приличия, превратилась в государственную политику и идеологию.

Ту, в служителей которой - собратьев и соучастников Шаманова и ему подобных, окончательно превратились бездонные муллы.