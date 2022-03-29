Батальон "Крым" освободил село на Киевщине

В Украине бойцы мусульманского батальона «Крым» вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины освободили ранее оккупированное село Мотыжин в Киевской области. Об этом сообщил командующий батальоном Иса Акаев, который выложил в социальной сети Facebook видеозапись из освобожденного села.

Об отношении жителей села к освобождению их от российской оккупации красноречиво говорят сами жители на видео. Это радость и благодарность бойцам-мусульманам.

Напомним, что батальон «Крым» был создан еще в начале российско-украинской войны восемь лет назад как подразделение, состоящее из бойцов-мусульман, в основном крымских татар. Его путь был непрост, и это касается как непосредственно войны, так и военно-политической бюрократии. Тем не менее сейчас бойцы вместе со многими другими мусульманами Украины участвуют в обороне страны от агрессии путинской России.