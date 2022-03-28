Перевод стрелок: Немцова убил Кремль, повесив это на чеченцев

Очередное расследование The Insider и Bellingcat совместно с BBC не оставило никаких сомнений в отношении того, что и так было понятно. А именно, что Бориса Немцова убили не чеченцы, возмущенные его высказываниями в адрес Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует (о которых лично нам ничего не известно), а российские спецслужбы.

Собственно, это и так было понятно и потому, что Немцова убили под стенами Кремля, где все мониторит ФСО, и потому, что за ним перед этим велось наружное наблюдение спецслужб. Но теперь, после того, как выяснилось, кто именно вел наблюдение за Немцовым, в этом уже не осталось никаких сомнений.

Так вот, стало известно, что уже за год до убийства Немцова за ним следовали те же, кто позже следовал за Алексеем Навальным и совершил на него покушение (https://theins.ru/politika/249691). Напомним, что речь идет о сотрудниках специального подразделения политических убийств, на счету которого убийство многих оппозиционных политиков и журналистов, включая нашего брата Тимура Куашева (https://golosislama.com/news.php?id=39527).

Таким образом, совершенно очевидно, что чеченцы Кремлю понадобились, чтобы перевести на них стрелки и разыграть "исламский фактор", столкнув российскую оппозицию с мусульманами и наоборот. Этим Кремль занимается постоянно, поручая своим бородатым верноподданым грязную работу, чтобы замазать в своих преступлениях мусульман. А прокремлевские "мусульманские блогеры", подхватывающие эту повестку, ему в этом подыгрывают. О чем мы еще продолжим говорить, ин ша Аллах.