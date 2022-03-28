Алексей Арестович: "Многие мусульмане поддерживают Украину и воюют за нее"

Один из главных военно-политических стратегов и спикеров Украины Алексей Арестович выступил со специальным обращением к украинцам, посвященным мусульманам.

https://youtu.be/3_cfpbAif1Q

В нем он решительно предостерег украинцев от переноса отношения к российским оккупантам с признаками мусульман и чеченцев на всех мусульман и чеченцев, и особенно на Ислам как религию.

Арестович рассказал украинцам о том, что за Украину воюет множество мусульман как из числа ее граждан самых разных национальностей, так и добровольцев, прибывших на ее защиту.

Кроме того, он напомнил, что ряд мусульманских стран оказывает Укране важную поддержку и в 1,5-миллиардной мировой Исламской умме у нее есть много друзей.

Исходя из всего этого Арестович потребовал прекратить разговоры про закапывание трупов в свинных шкурах, макание пуль в свинной жир и т.п.

Напомним, что ранее резко осек своего заместителя, обещавшего хоронить убитых кадыровцев в свинных шкурах, мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов.