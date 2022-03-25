"Зеленский - еврей, значит, вы поддерживаете сионизм"

"Зеленский еврей, Украиной правят Коломойский, Ермак и прочие сионисты, а значит, поддерживая Украину, вы поддерживаете сионизм", - такую чушь периодически приходится читать в комментариях.

Что ж, порассуждаем и об этом.

Во-первых, мы не поддерживаем Зеленского, а поддерживаем Украину в ее борьбе с Мордором.

Конечно, рабсеянам это сложно понять, ведь им внушили, что "есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России". Поэтому для них и к сожалению для всего мира Россия и Путин воспринимаются как единое целое.

Но если в России первый же избранный президент превратился в царя, расстрелявшего парламент, и передавшего власть преемнику, который с тех пор правит и собирается это делать пожизненно, то в Украине президенты меняются на выборах или даже свергаются. Потому там Кучма победил президента-Кравчука, Ющенко - президента Кучму, Янукович - президента Ященко, Янукович был свергнут, после чего избран Порошенко, а потом Зеленский победил президента Порошенко.

Нет сомнений, что потом так же уйдет и Зеленский, если его вообще не убьют в ходе войны, чего так же нельзя исключать. И как минимум то, что несмотря на этот риск он остался руководить страной и армией и встречается с людьми, а не прячется в бункере и не принимает своих министров на расстоянии 30 метров, сам по себе заслуживает уважения.

Во-вторых, для мусульман, что евреи, что христиане это примерно одна категория людей писания, и нет особой разницы, еврей стоит во главе немусульманской страны или христианин.

Значение это имеет тогда, когда из этнической или религиозной принадлежности вытекает отношение человека к тому, что для нас важно - Исламу и мусульманам. И действительно, немало евреев являются исламофобами, но ничего такого в Украине при власти Зеленского не наблюдалось. Мусульмане в Украине и при нем были более свободны в практике и проповеди своей религии, чем в России при "православном чекисте" Путине, который давит другие религии.

В-третьих, сионистом можно назвать того, кто является проводником политики Израиля, в то время как у Украины сейчас очень непростые отношения с этим государством. И немало сионистов подвергают нападкам Зеленского и скорее поддерживают Путина и Россию.

Так, премьер-министр Израиля Беннет практически предлагал Зеленскому сдаться России ("реалистично оценивать свои силы"), а после того, как тот отказался это сделать, Израиль отменил безвизовый въезд для украинцев, хотя сохранил его для россиян.

И когда Зеленский выступал перед израильским Кнессетом, он хоть и обыгрывал свое еврейство и израильские шаблоны, но в целом выступил с достаточно жесткой речью, которая была встречена многими сионистами с негодованием. В частности, он не только не стал каяться перед евреями, чего сионисты добиваются от украинцев, но и заявил, что украинцы спасали евреев и сделал то, чего сионисты очень не любят. А именно перенес образ Холокоста на украинцев, предложив Израилю стать "праведниками мира", как в нем называют тех, кто спасал евреев от истребления во время Второй мировой войны.

То есть, для Израиля и сионистов Зеленский не самый удобный президент, при том, что в адрес Путина у них особых нареканий нет. А то, что в Украине традиционно живет много евреев и многие из них симпатизируют Израилю, это совсем другая история. В любом случае, не Украине решать израильско-палестинский конфликт, поэтому от того, что украинские евреи могут поддерживать Израиль, а украинские мусульмане Палестину, ни для первых, ни для вторых ничего не изменится.

Так что, давайте отделим мух от котлет. Война в Украине - это не война за освобождение или оккупацию Палестины и Аль-Кудса. Это война, в которой Кремль преследует задачу сохранить и восстановить веками угнетающую мусульман Российскую империю. Война, в которой все, кому она угрожает, должны выступить против нее единым фронтом.