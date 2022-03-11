Когда смогут подняться мусульмане России?

Муфтий Украины Саид Исмагилов обратился к мусульманам России с призывом не только не участвовать в ее войне против Украины, но и подниматься и начинать освободительное движение в своих регионах.

https://youtu.be/pPQG_1BvT6Q

Шейх Саид считает, что сейчас для этого подходящее время, так как все российские силы стянуты в Украину.

Со своей стороны мы бы хотели присоединиться к этому призыву, но понимаем, что пока это нереалистично. И не только потому, что российских карательных сил пока хватает и в самой России, и Кремль опасается оголять тылы полностью, предпочитая кидать сейчас в Украину пушечное мясо из Сирии.

Главная же причина, по которой это пока невозможно, и это надо честно признать - тотальная зомбированность россиян в целом и населения мусульманских регионов в частности. Что происходит с русскими это вообще отдельный разговор, хотя надо отметить, что среди них есть хотя бы робкие попытки протестовать, которые предпринимают люди, движимые совестью, а не пустыми желудками.

А что касается положения мусульманских народов России, оно обусловлено тем, что десятилетиями Кремль и его каратели выкашивали активные силы внутри них. И это не только кровавое подавление в двух войнах и последующем терроре в Чечне, но и перенос этого террора на весь Кавказ, далее остальные мусульманские регионы России и далее на мусульман уже внутри нее. Это то, о чем мы писали годами, но последствия чего многие за пределами России просто не осознавали (https://golosislama.com/news.php?id=31080).

К слову, надо сказать, что хотя это ни в коем случае не может быть поводом для злорадства, так как Украина сейчас заслуживает безусловной поддержки и солидарности, но для того, чтобы мусульмане России сейчас могли бы подняться, ее власти не сделали ничего даже после того, как Россия напала на Украину в 2014 году. Напротив, долгие годы после этого ищущих убежища на ее территории российских мусульман выдавали России, включая и тех, кто воевал на стороне Украины. Уже не говоря о том, что не было никакой работы по созданию на ее территории чеченских, дагестанских, татарских, башкирских и других освободительных центров, подготовки их кадров и т.п.

Еще раз, это не оправдание и не перевод стрелок на Украину и ее мусульман, которые заслуживают полной поддержки. Это объяснение того, почему сейчас некому подняться - те, кто могли бы это сделать, были выбиты за годы репрессий и не получили никакой поддержки для перегруппировки и восстановления, а те, кто остались - сломлены.

А вообще, и украинцам, и россиянам надо понимать, что Кремль воюет с Украиной именно для того, чтобы сделать с украинцами то, что он уже сделал с россиянами - сломать их. Потому-то еще не сломленные россияне и должны безоговорочно поддерживать сопротивление этому украинцев, а те в свою очередь должны понимать, что получить союзников в России можно будет только в одном случае - если всем миром сломать Мордор так, чтобы у его рабов - рабсеян в голове начала ломаться вложенная туда за эти годы программа.

Скорее всего, это начнет происходить не через пробуждение в массах совести, на которую особой надежды нет, а через пустые желудки, страх и разочарование в своих терпящих крушение идолах - великой державы, национального лидера и т.д., и т.п. Вот тогда одурманенные рабсеяне из числа мусульманских народов и начнут вспоминать, что они сыны и дочери своих мусульманских народов, а не граждане очередной развалившейся "великой страны".