Мнимая альтернатива

О подонках в чалмах, открыто поддержавших нападение путинской России на Украину, включая отъем у ее мусульман жизней, имущества, безопасности, свободы вероисповедания, уже было сказано достаточно. Теперь же пришло время обратить внимание на тех, кто вносит сумятицу в умы искренних мусульман более тонкими методами.

Если чалмоносцы в погонах открыто призывают мусульман к солидарности с ватным "Русским миром", то определенная категория "независимых мусульманских блогеров" как бы этого не делает. Вместе с тем, их пропаганда направлена на то, чтобы запутывать предельно ясную ситуацию и создавать иллюзию альтернативы, которая якобы есть как "ватному миру", так и тем, кто ему сегодня противостоит.

Одни из них выставляют себя умудренными опытом и заниями арбитрами, которые не поддерживая ватный беспредел, тех, кто ему сопротивляется, выставляют обреченными романтиками или потерявшими связь с реальностью экстремистами, которые не имеют перспектив и которых разыгрывают какие-то тайные силы. Такая конспирология - вообще один из типичных вирусов, поразивших сознание обитателей "Русского мира", результатом чего становится раздавленность, апатия, неверие в саму возможность сопротивления злу. И самое печальное в этом то, что пораженные им люди в отличие от беспринципных пропагандистов, которые просто зарабатывают на своей пропаганде деньги, искренне проникаются таким упадническим мировоззрением и потом распространяют его вокруг себя.

Но есть и другие - те, кто будучи накачанными разными тренингами, излучают не пессимизм, а оптимизм, выставляя себя носителями какой-то альтернативы имеющимся противоборствующим сторонам. При разницах в подходах, о которых будет сказано далее, так или иначе они внушают российским и вообще постсоветским мусульманам одну установку - поддерживать "собирание земель" бывшего СССР воедино. Но при этом по их словам они выступают за такое "объединение" не под эгидой путинско-гундяевского "Русского мира", а под какими-то другими знаменами.

Первая разновидность такой пропаганды расчитана на совсем уж слабоумных. А именно такие люди утверждают, что объединение воедино территорий бывшего СССР приведет к появлению мощной мусульманской державы, так как именно мусульмане в ней станут большинством. Поэтому, например, мусульмане Украины призываются не противостоять их возвращению в "родную гавань", чуть ли не с "исламских" позиций, так как "гавань" эта скоро де окажется исламской.

Еще раз повторим, что люди, которые такое говорят, или рассчитывают на слабоумных, или сами слабоумные, которые не знают азов политики и истории. Объясним им это на уровне их понимания - в современной Индии живет почти 200 миллионов мусульман, примерно столько же, сколько в соседнем Пакистане. Но если второй является Исламской Республикой (не будем сейчас углубляться в вопрос, насколько это так), в которой по крайней мере господствуют носители исламской идентичности, то в первой их влияние на политику и общественную жизнь в районе нуля, а сами они находятся под прессом индуистов. Почему этот так, если их так много? Да, потому что количество не означает качество, а качество определяется не численностью того или иного населения, а тем, кто им правит. Причем, на примере соседнего Бангладеша видно, что проблема не только в том, что в Индии мусульмане составляют меньшинство. Ведь в Бангладеше, где их большинство, ситуация не сильно отличается в лучшую сторону. Почему? Да потому, что он изначально возник на антиисламской идеологической и политической основе, и власть в нем находится в руках соответствующих сил. И именно по этой причине то же ожидает мусульман в СССР 2.0., сколько бы их там ни было (https://golosislama.com/news.php?id=40411).

В связи с этим поговорим о второй категории "объединителей", которые не настолько глупы, чтобы открыто называть "Новый Союз" мусульманской сверхдержавой, но обосновывают, что он будет благом для его мусульманских, да и всех остальных народов. В ряду таких пропагандистов нельзя не отметить в первую очередь Руслана Курбанова (https://youtu.be/GdPKzrD9quI).

На его рассуждения о том, что он выступает за объединение стран и народов СССР и осуждает не желающих этого "националистов", но не с российских имперских позиций, а с позиций того проекта, который должен стать альтернативой российско-имперскому, ответим ему известной житейской мудростью - "кто девушку танцует, тот ее и ужинает". Иначе говоря, Руслан, кто "собирает земли", тот и будет решать, на какой основе они будут потом развиваться. Поэтому, если ты хочешь, чтобы тебе верили в том, что ты работаешь не на нынешней имперский российский проект, а выступаешь за альтернативу ему, тебе нужно вести деятельность по объединению мусульман этого пространства, не будучи зависимым от российского государства и не ассоциируясь с ним. Кстати, за пример такого подхода можно взять даже большевиков, которые не поддерживали Российскую империю, потому что понимали, что она является государством царя, попов и жандармов, а работали на ее развал, и только потом пересобрали ее под свой проект на основе своей идеологии.

Но у большевиков для этого была партия, противостоящая государству, в то время как нынешние мусульманские блогеры живут и ведут деятельность в его тени. "Но ведь и о тех, кто за Украину можно сказать то же самое!" - наверняка воскликнут они. Да, можно, но именно поэтому мы и не пытаемся выставлять себя мнимной третьей силой, а четко озвучиваем свою позицию о противоборстве двух имеющихся сил.

Суть этого противоборства сегодня заключается в столкновении обезумевшего Мордора, втаптывающего в грязь достоинство, свободу, самостоятельность всех, кто хочет стоять на своих ногах и думать своей головой, и человеческой цивилизацией, основанной на тех принципах, которые он хочет уничтожить. При этом у Мордора, выставляющего себя, то "Святой Русью", то "СССР 2.0.", давно нет ни настоящей религиозности, которая существовала в Российской имерии, ни осмысленной (хоть и ложной) идеологии, которая была в раннем СССР. Что же касается "развития", которым прельщают народы бывшего СССР "мусульманские блогеры", то какое "развитие" их там ждет, любой желающий может увидеть по кадрам Харькова, Чернигова или Ирпеня после российских бомбардировок. Уже не говоря о том, что говорить о каких-то "перспективах развития" в современной России просто смешно - изолированную от развитого мира ее сейчас ждет возвращение даже не в 90-е, а в 20-е годы прошлого века. С той разницей, что концессии в ней теперь будет создавать не далекий Запад, а соседний Китай, с которым придется расплачиваться "натурой", то есть, природными и человеческими ресурсами.

Так что, хватит уже вешать лапшу на уши доверчивым слушателям и зрителям. Нет сегодня никаких мнимых альтернатив - есть только Мордор и те, кто ему протовостоят вовне и изнутри. И свою сторону каждому придется выбирать, исходя из этого.