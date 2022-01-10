СССР 2.0. как Орда без Узбека. Ислам как вечный враг советизма

Только в конце минувшей недели мы написали о том, что начавшееся поглощение Казахстана со стороны СССР 2.0. представляет угрозу для мусульман Туркестана (https://golosislama.com/news.php?id=40405).

И вот, подтверждения пошли одни за другим.

Прежде всего, если раньше это делали лишь их пропагандисты, то теперь из мусульман решили сделать козлов отпущения за происходящее в Казахстане уже официально.

Так, Анатолий Антонов, посол Российской Педерации в Вашингтоне на странице диппредставительства написал: "Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан".

О том, что это далеко не личная точка зрения посла говорит и тот факт, что с ней в своем официальном заявлении солидаризировался и МИД Мазакстана, заявивший, что "среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в «горячих точках» на стороне радикальных исламистских группировок".

Казалось бы, на исламский фактор в протестных акциях не указывает ничего. Их участники не имели исламских знамен, ни скандировали такбир или тахлиль, там не было никаких исламских партий или джамаатов. И даже раскрученный в качестве чуть ли не организатора этих выступлений бандит Арман Дикий, комично совмещающий в своих выступлениях исламскую лексику с трехэтажным матом, и тот на самом деле пришел к протестующим, чтобы призвать их успокоиться, а не крушить все вокруг.

Тем не менее, виноватыми в этой истории оказались не те, кто спровоцировали народ кратным повышением цен на газ, не те, кто достали его своими коррупцией и диктатурой, и даже не те, кто выпустил из тюрем уголовников, которые стали ударной силой мародеров, а именно мусульмане.

Да, именно сознательные и практикующие мусульмане, которые имеются в виду, когда говорится о "джихадистах" и "исламистах". Подтверждением чего стала проведенная и распиаренная уже сегодня операция силовиков против джамаата "Таблиг" (разумеется запрещенного в России), обвиненного в участии в недавних событиях. При том, что любой, кто знает таблигов и их подходы, прекрасно знает, что никогда ничем подобным они не занимаются.

Конечно, может возникнуть вопрос - почему же козлом отпущения выбраны мусульмане? Но возникнуть он может только у очень наивного человека.

Дело в том, что в популярном советском фильме "Белое солнце пустыни" показано хоть и в комедийной форме, но абсолютно официальное советское отношение к образу исламского мира и уклада жизни как того дикого и мракобесного, что нуждается в переделывании и "окультуривании". Эта комедия - лишь одно из множества художественных произведений на эту тему, помимо которых такие образы и представления тиражировала уже и идеологическая пропаганда.

В этой связи надежды, которые возлагаются на воссоздание СССР некоторыми комменторами, позиционирующими себя как мусульмане, можно объяснить либо тем, что это агенты врага, либо тяжелой формой слабоумия таких персонажей, которые не могут сложить два и два и получить на выходе четыре.

Иногда такой простейшей математической операции мешают и фантазии об Орде, которую де им сейчас создаст и преподнесет Путин. При этом упускается из виду, что Орда стала Дар уль-Ислам только после провозглашения в ней Ислама ханом Узбеком, хоть это и отрицают сторонники линии Ибн Теймии, обвинявшего ее правителей в неверии из-за смешения исламских и неисламских законов. Но эта победа Ислама произошла в результате двух обстоятельств: во-первых, серьезной борьбы миссионеров разных религий за влияние на ханов, а во-вторых, их религиозной нейтральности и веротерпимости.

Разумеется, в СССР 2.0. никакой религиозной терпимостью и нейтральностью не пахнет, поэтому ее "ханами" (а точнее паханами) настоящие мусульмане воспринимаются как враждебный элемент, нуждающийся в "перевоспитании" вроде того, которое китайские коммунисты осуществляют по отношению к уйгурами.

Поэтому присоединение мусульманских стран к такой антиисламской Орде ведет исключительно к попаданию носителей Ислама под власть его врагов. Оно конечно и нынешние режимы этих стран во многих случаях отличаются от этого не в лучшую сторону. Но по крайней мере, как показал пример с эволюцией Узбекистана после смерти Яхуда Каримова, там где сохраняются независимая мусульманская среда с прочными исламскими корнями, всегда есть потенциал возвращения к ним как простых людей, так и обладателей власти. Чего по определению не может быть, когда в эту страну вторгается воинствующая и нетерпимая орда вроде коммунистической и начинает эти корни вырывать.