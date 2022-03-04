Путин дарит бусы нацменам. Посмертно

Кремль вынужден реагировать на бросающуюся в глаза высокую долю потерь в Украине среди российских военнослужащих - выходцев с Кавказа, о чем мы уже писали (https://golosislama.com/news.php?id=40527).

Чтобы как-то подсластить нацменам пилюлю, было решено придумать новый культ. А именно героического туземца, гибнущего за собирание "православных русских земель" в "Русский мир", в котором положение всяких басурман в роли чурок должно только закрепиться. Вот что об этом заявил сам "собиратель земель русских":

"Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами, берег подчиненных, уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Я русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дегестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, мордвин, осетин» Всех невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете".

Ну что тут сказать? Собиратель уже давно надежно поселился не только у себя в бункере, где даже собственных министров не подпускает к себе ближе, чем на 30 метров, но и в параллельной реальности. Ведь незацензурированный интернет забит видео с кадрами предельно вежливого отношения с российскими пленными украинских военнослужащих. Которые связываются с их родственниками и предлагают самим их забрать. Российские военнослужащие прекрасно это знают, поэтому в ситуации выбора между бессмысленной смертью и пленом все чаще сдаются в плен, ибо знают, что там их ждет нормальное обращение. Кроме таких категорий как летчики и артиллеристы, которые равняют с землей дома с мирными жителями, где уже сотни погибших мирных людей.

Поэтому вся история про подрыв гранатой, чтобы не сдаваться в плен к извергам-неонацистам - обычная путинская чанда. Красивая (для тех, кто подставляет уши под эту лапшу) история, призванная разукрасить бессмысленные смерти представителей этих народов, да еще и внушить им за это гордость.

Кстати, это уже не первый культ "верноподданного мученика-туземца". До этого, если кто помнит, был еще один, ставший основой для их лозунга "работайте, братья".

И выглядит все это так, что для Кремля хороший дагестанец - это мертвый дагестанец, чей образ можно поставить себе на службу и вдохновлять его земляков жертвовать жизнями за этот имперский молох. Потому что кого еще вы можете вспомнить среди тех, из кого имперская пропаганда пытается сделать такой культ? Даже политически нейтральные Хабиб и другие бойцы ММА ими в мирное время подвергаются травле, потому что в доступной им форме пытаются нести своим землякам отличные от общероссиянских ценности.

И далее, посмотрите на лицемерие Путина, который в условиях войны вспомнил про дагестанцев, ингушей, татар, осетин и т.д. Но если ты их так любишь, то в чем это проявляется в мирное время? Ведь почти во всех этих республиках уничтожены или до предела урезаны политическая автономия и местное самоуправление, назначены русские генерал-губернаторы, проводится русификация их образовательных систем. Зато сейчас, когда понадобилось пушечное мясо, вспомнили про них всех поименно и стали создавать новые культы, побуждающие их отдавать свои жизни за прихоти поехавшего Путлера.

Это напоминает ситуацию с коммунистами, которые после прихода к власти вели войну с духовными ценностями народов страны, включая русских, а потом, когда началась война с немцами, забыли про Карла Маркса и устами Сталина обратились к "братьям и сестрам", вспомнили про "Александра Невского, Дмитрий Донского" и т.д. Ситуация сегодня отличается лишь тем, что по составу тех, кто воюет и погибает, видно, что русского пушечного мяса уже критически не хватает из-за набирающего обороты вымирания и вырождения русского народа под властью строителей "Русского мира". Поэтому приходится затыкать эти дыры народами, которые благодаря пока еще не уничтоженному в этой империи Исламу, обладают приличным демографическим ресурсом.

Так что, ни в коем случае не покупайтесь на эту чанду и доводите до единоверцев и земляков, зачем тиран развешивает вам на шею эти бусы, и какую цену за них можно заплатить - как в этой, так и следующей жизни.