За что пачками гибнут мусульмане России в Украине? За "Святую Русь" патриарха Кирилла

Мусульманин - военнослужащий России, делающий намаз у церкви рядом с крестящимся православным, и за кадром проклинающая и матерящая их украинка, которую они пришли "освобождать". А на самом деле убивать ее, ее близких и разрушать их имущество.

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https://youtu.be/JGCY7BWuMhE

Вот такой "дау'ат" сейчас делают в Украине наши безмозглые земляки, к тому же рискуя жизнями, которые Аллах даровал им как аманат. И за который с них потом будет спрошено, как и за то, что они сейчас делают.

Впрочем, уже давно не просто "рискуют" - гробы с убитыми военнослужащими уже в обилии пошли в мусульманские регионы России.

Из перехваченных аудиозаписей следует, что уничтожены 1-я и 2-я кадыровские роты кроме уцелевших 8 человек. Сегодня ингушское независимое издание Фортанга сообщило о расстреляной колоне военнослужащих России из Ингушетии - вдобавок к 12, которые уже были убиты вчера.

Официально первые жертвы подтвердили власти КБР и Дагестана, мусульманские пользователи соцсетей сообщают о похоронках, пришедших в татарские и башкирские семьи.

Вообще, как отметил сегодня расследователь Христо Грозев, среди порядка 4000 уничтоженных по его данным рабсеян непропорционально много "представителей неславянских этнических групп".

Грозев связывает это с тем, что специально кидают в мясорубку военнослужащих из отдаленных регионов страны, чтобы не взорвать негодование в столичных центрах. Можно сказать проще - кидают в мясорубку нерусское пушечное мясо, которое для того и нужно империи. Кто-то бы сказал, что для того, чтобы беречь жизни русских, но скорее потому, что русского пушечного мяса уже банально не хватает с теми темпами вымирания и вырождения русских как главного навоза империи в этой тюрьме народов.

За что же платят своими жизнями в Украине дети мусульманских родителей? Мы вам скажем - чтобы Путин и патриарх Кирилл (Гундяев) смогли реализовать свою мечту о возрождении Православной Империи "Святой Руси". В которой мусульман потом или крестят, или они останутся на положении бесправных чучмеков, каковыми их будут считать, чем бы они ни жертвовали для этого государства.

Нет, это не преувеличение. Ведь Путину и патриарху Кириллу неинтересна нынешняя Россия, в которой много мусульманских республик и явно не хватает русских, как это видно по спискам погибающих. Поэтому они и хотят захватить еще несколько десятков миллионов православных славян, а также центры "русского православия". То есть, мусульмане России воюют за то, чтобы еще больше ухудшить свое положение в этой тюрьме народов!

Такова правда о роли и жертвах мусульман в этой войне. Распространяйте ее, чтобы люди знали, что там ждет их близких, и за что они могут умереть!