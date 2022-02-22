Путин - Алиев: что за игра и кто в ней выиграет?

Подписание президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пакета документов о союзнических отношениях с путинской Россией на следующий день после признания последней т.н. ДНР и ЛНР - шаг весьма красноречивый. И учитывая реакцию на действия Путина мира, достаточно одиозный.

Зачем это нужно Путину, понятно. И из его слов, и из его дел ясно следует, что он взялся за создание СССР 2.0., о чем мы писали во время недавних событий в Казахстане (https://golosislama.com/news.php?id=40405). И несмотря на то, что войска ОДКБ были быстро выведены из Казахстана (судя по всему, по окрику китайского старшего брата), мы подтверждаем сказанное тогда.

Просто надо понимать, что силы Кремля ограничены, поэтому ему нужно определиться с первостепенными и второстепенными задачами, и прощупать, как далеко можно будет продвинуться в том или ином направлении. И если Украину теперь будут "щупать" военным путем - руками "ДНР" и "ЛНР", то в других случаях действовать могут все тем же кулаком, но не поднесенным к носу, а занесенным на расстоянии. По результатам же этих кулачных боев и шантажа будет понятно, кого и в каком качестве брать в Союз и союзники. "ДНР", "ЛНР", Южную Осетию, Абхазия и Приднестровье скорее всего включат непосредственно, Беларусь будут пытаться включить так же (но не факт, что получится), и к ним постараются приобщить еще несколько отколотых от Украины республик, возможно объединенных в одну. Это, подчеркиваем, прогноз их вероятных планов, а не прогноз того, что произойдет на самом деле. А вот с остальными постсоветскими государствами будет явно посложней.

Азербайджан в этом смысле для Кремля является одним из ключевых регионов. Еще американский геополитик Збигнев Бжезинский в конце 90-х годов прошлого века писал о том, что наряду с геополитической ориентацией Украины именно геополитическая ориентация Азербайджана играет ключевую роль в планах либо окончательной ликвидации москвоцентричного постсоветского пространства, либо его воссоздания. Поэтому Путину, стремящемуся ко второму, крайне важно превратить в союзника Азербайджан.

Вопрос в том, зачем это нужно Азербайджану? И на него можно попытаться найти несколько ответов.

Прежде всего, понятно, что азербайджанское руководство превратило в абсолютный геополитический приоритет решение карабахского и в более широком смысле армянского (Зангезурский коридор) вопроса. Ильхам Алиев безусловно войдет в азербайджанскую историю как лидер, почти решивший карабахский вопрос путем освобождения большей части оккупированных азербайджанских территорий. Но, как бы он ни говорил о том, что карабахский вопрос закрыт, пока с этим можно согласиться только со сделанными выше оговорками - "почти" и "большей части", если речь идет об освобожденных территориях. Потому что, пока хотя бы часть международно признанных территорий Азербайджана находятся вне его контроля, а это сейчас именно так, окончательно решенным карабахский вопрос признать нельзя.

И вот это и есть тот самый занесенный издалека кулак, которым в данном случае действует Кремль. Потому что сегодня эта неконтролируемая Азербайджаном территория контролируется не армянскими силами, а именно Россией. Это было той ценой, которую согласился заплатить Алиев, когда освободив большую часть территорий, пошел на прекращение войны и введение в зону конфликта российских "миротворцев", взявших под защиту огрызок армянского анклава. Можно, конечно, считать это ошибкой, но можно и понять такой шаг, так как иначе Россия могла бы вмешаться в войну на стороне Армении, что было чревато непредсказуемыми последствиями.

Однако цена на то и цена, что ее нужно платить. Потому что в итоге Алиев превратился в заложника Владимира Путина в этом вопросе, также как и Никол Пашинян, которому он гарантирует сохранение обрезанного армянского анклава. Это то, о чем мы писали после войны, в том числе обосновывая инициативы турецкого руководства, направленные на примирение с Арменией и подключение ее к региональным проектам с целью отвязать ее от Кремля. Естественно, признав реальность территориальной целостности Азербайджана и договорившись с ним напрямую по остающимся нерешенными вопросам, будь то армянский анклав на территории Азербайджана или Зангезурский коридор на территории Армении.

Пока этого не произошло, и потому обе стороны остаются заложниками Кремля, который будет пытаться если не напрямую включить их в свой СССР 2.0., то сделать их его сателлитами. И Ильхаму Алиеву пока приходится идти на эту роль, особенно в условиях возрастающей агрессивности своего нового-старого союзника, который в случае слишком резкого ухода Азербайджана к Турции может признать "Нагорно-Карабахскую Республику". Так же, как вчера признал "ДНР" и "ЛНР", на что и надеются армянские реваншисты.

Другой вопрос, является ли этот шаг Ильхама Алиева чисто вынужденным? Если да, его еще можно понять - если есть такая возможность, лучше поднабраться сил и дождаться, когда эта агонизирующая империя издохнет, решив к тому времени в ее тени свои задачи. Хуже, если это выбор идеологический и корпоративный, учитывая принадлежность как Гейдара и Ильхама Алиева, так и Владимира Путина к одной и той же советской корпорации.

Надеемся, что это все-таки не так, и что Ильхам Алиев не потащит сейчас Азербайджан в СССР 2.0. Потому что, какой смысл освобождать большую часть Карабаха ценой независимости всего Азербайджана? Кстати, ровно этого Путин добивался от Украины посредством т.н. Минских соглашений, но она предпочла зафиксировать временную потерю своих территорий их возвращению ценой зависимости от Кремля. И это является наглядным опровержением сегодняшних успокоительных заявлений Путина о том, что Россия не собирается восстанавливать империю и признает суверенитет всех стран, а исключение с Украиной обусловлено вмешательством внешнего фактора. Ведь по этой логике Путин в любой момент может "найти" этот "внешний фактор", после чего вспомнит, что ту или иную республику создал Ленин, а ту или иную территорию ей "подарила" Россия.

С такими подходами от таких союзников, конечно, надо держаться подальше. Хочется надеяться на то, что вынужденно ведя с ними свою игру, Ильхам Алиев сумеет сохранить национальную независимость, не подаренную Азербайджану, а добытую его народом в кровавых январских событиях 1990 года. Чтобы азербайджанцам не пришлось этого делать еще раз - наперекор новой промосковской власти.