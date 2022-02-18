Дамир, проснись! И остальные тоже

Итак, хотя посреди уходящей недели могло сложиться впечатление, что военной эскалации вокруг Украины удалось избежать, под ее конец становится понятно то же, о чем мы писали в ее начале - с высокой вероятностью российско-украинская война в той или иной форме начнется (https://golosislama.com/news.php?id=40499).

Однако о войне мы еще, даст Бог, а точнее не дай Бог, успеем поговорить. Пока же вернемся к нашей мусульманской повестке. Которая в условиях России на той же самой уходящей неделе заключалась в дискуссии о том, почему российско-татарскую фигуристку Камилу Валееву на Олимпиаде пытался окормлять православный священник и фактический духовник российской сборной под флагом Олимпийского комитета, а не мусульманский мулла. Вот что написал в связи с этим заместитель председателя Духовного Управления Мусульман РФ Дамир Мухетдинов:

"«Духовник Олимпийской сборной» звучит ровно так же, как «Главный храм Вооруженных сил» и «депутатская группа по защите христианских ценностей». Двусмысленно в отношении принципа свободы совести (все ли спортсмены / военные и депутаты являются верующими людьми?) и уничижительно в отношении религиозных воззрений людей, не принадлежащих православной культуре. Выглядит как сигнал: воззрения, духовность, религиозность люде вне одной определенной конфессии – не имеют ни ценности, ни значения, они не достойны ни быть защищенными, ни быть отмеченными символически, ни найти воплощение в практической заботе о духовном состоянии их носителей".

Что ж, ответим Дамиру Мухетдинову в духе "новой искренности", как сейчас принято говорить. Молодые и не очень люди, погруженные в интернет-культуру, конечно же, знают мем "Ержан, проснись!" и его продолжение. Так вот, по аналогии скажем - "Дамир, проснись!", потому что "мусульманские лидеры России" сегодня оказались в том же положении, что и Ержан из этого мема. Причем, за объяснением причин этого не надо далеко ходить, ведь их указывает сам Мухетдинов в последующих строках своего текста:

"Да, мы проголосовали за внесение поправок в Конституцию и мусульмане поддержали упоминание Бога к главном законе страны. Но когда во время референдума мы шли на избирательные участки, мы шли голосовать не за «Бога» какой-то одной определенной религии или конфессии, а за саму идею веры во Всевышнего как высший нравственный ориентир и фундамент под всеми взаимоотношениями человека с окружающим его миром".

Серьезно, Дамир? Вы голосовали за поправки к конституции, за Путина на каждых президентских выборах и "Единую Россию" на каждых парламентских. Но конечно же, делая это, вы голосовали не за то, чтобы у них была возможность запрещать мусульманскую литературу, сажать и убивать мусульманских проповедников и правозащитников, бомбить мусульман Сирии и терроризировать мусульман Кавказа и Идель-Урала. И не за то, чтобы РПЦ получила фактический статус государственной религии, начиная с 2008 года, строя храмы вооруженных сил и благословляя их на "священные войны". А зачем же вы тогда это делали? "За саму идею веры во Всевышнего как высший нравственный ориентир и фундамент под всеми взаимоотношениями человека с окружающим его миром"? В исполнении спайки КГБ и РПЦ, да?

Так и Сталина такие как вы тоже поддерживали не для того, чтобы он миллионами бросал людей в ГУЛАГ и депортировал целые народы, а наверное тоже ради каких-то "благородных" целей. Но любому, у кого есть толика разума (а степень доктора наук, которой обладает Мухетдинов, по идее предполагает это), сегодня должно быть ясно, что это была наивность и ошибка. Признаваться в которой можно только, чтобы раскаяться в ней, а не чтобы восклицать, как же получилось, что поддерживали ради одного, а вышло иное.

Впрочем, понятно, что "мусульманский фактор" на Олимпиаде - это вообще не тема, на которую российским мусульманам стоит тратить свое время. По множеству причин - от самой идеологии этого мероприятия, до аморального и калечащего характера тех видов спорта, от участия в которых надо отговаривать мусульманских девушек и юношей, а не поддерживать их в занятии ими.

Куда более важно то, что на этой неделе при участии мусульман путинская Россия продолжала активную подготовку к войне на Донбассе, начало которой судя по всему будет легендировано "агрессией Украины". Подготовка шла на многих уровнях, начиная с обращения Госдумы к Путину с требованием признать ДНР и ЛНР. Так вот, из немалого количества депутатов с мусульманскими именами-фамилиями против проголосовал только один, почет ему и уважение за это - Хамитов Амир Махсудович от партии "Новые люди". Остальные "мусульманские депутаты" голосовали за, и это прямой ответ на вопрошение Дамира Мухетдинова, почему в Госдуме есть христианская межфракционная депутатская группа, но нет мусульманской, либо же общей христианско-мусульманской. Да, потому и нет - потому что "мусульманские депутаты", как и "мусульманские чиновники" в российской системе неизменно занимают положение "чего изволите", пытаясь доказать свое верноподданичество.

Но еще хуже то, что появились кадры с российскими военнослужащими-мусульманами на границе с Украиной, готовыми вступить в боевые действия. Да еще и под зикры и такбиры, которые они демонстративно делают на камеры. И против этого никто из муфтиев высказываться не спешит, равно как не спешит обратиться к военнослужащим-мусульманам с призывом не подвергать свою земную, да и вечную жизнь опасности в чуждых Исламу целях.

Вот потому-то мусульмане России и находятся в таком положении, в котором находятся. В том, в котором с ними можно просто не считаться и в котором на фоне надвигающейся войны с их участием им предлагают обсуждать, почему "российскую мусульманскую олимпийку" окормляет православный священник.