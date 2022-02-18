В Афганистане умер мальчик, упавший в колодец

В Афганистане случился трагический инцидент, аналогичный тому, что недавно приковал внимание всего мира к Марокко. Мальчик, который упал в колодец в деревне на юге Афганистана и пробыл там в течении трех дней, скончался.

Ребенок по имени Хайдар во вторник соскользнул на дно вырытого колодца в Шокаке, пострадавшей от засухи деревне в провинции Забул, примерно в 400 километрах к юго-западу от столицы, Кабула.

Спасатели безостановочно работали над спасением мальчика, предположительно пяти лет, в том числе копали траншею с открытой щелью под углом к поверхности, пытаясь добраться до места, где он оказался в ловушке.

В пятницу утром официальные лица заявили, что Хайдар еще жив, но позже объявили, что он умер.

"С огромной скорбью, юный Хайдар расстался с нами навсегда", - написал в своем твиттере Анас Хаккани, старший советник министерства внутренних дел Афганистана.

До объявления о смерти мальчика представитель полиции Забула Забихулла Джавхар сказал: "Спасательная команда столкнулась с новым препятствием, скала мешает им копать дальше. Мы обеспокоены тем, что почва может упасть на мальчика, и, возможно, мы его потеряем, поэтому мы работаем осторожно".

Дедушка мальчика, 50-летний Хаджи Абдуль-Хади, сказал агентству AFP, что Хайдар упал в колодец, когда пытался "помочь" взрослым выкопать новую скважину в иссушенной деревне.

По словам чиновников, мальчик соскользнул на дно 25-метровой шахты, но его подтащили веревкой на высоту около 10 метров, после чего он застрял.

За спасательными операциями в Шокаке наблюдали не только сотни жителей деревни, но и высокопоставленные чиновники из Кабула.

Инцидент произошел примерно через две недели после того, как аналогичная попытка спасти мальчика из марокканского колодца потрясла весь мир, и к сожалению, закончилась так же печально.

Такое впечатление, что колодцы стали настоящим бичом в бедных странах исламского мира (в 2018 году в Алжире также погиб взрослый мужчина, застрявший в колодце). Не удивительно, что случай в Марокко побудил например Саудовскую Аравию Саудовская Аравия укрепить и засыпать тысячи колодцев у себя в стране.