Марокко: спасти пятилетнего мальчика, упавшего в колодец, не удалось

Рабочие достали мертвое тело мальчика, который в течение пяти дней находился в колодце на севере Марокко. Так безуспешно закончилась кропотливая операция, охватившая всю страну.

Королевский дворец сообщил в заявлении, переданном государственными СМИ в субботу, что мальчик умер до того, как спасатели смогли его спасти.

Король Марокко Мухаммад VI выразил соболезнования родителям мальчика.

"После трагического несчастного случая, стоившего жизни ребенку Райяну Ораму, Его Величество король Мухаммад VI позвонил родителям мальчика, который погиб, упав в колодец", - говорится в заявлении.

Репортер Associated Press, находившийся на месте происшествия, увидел мальчика, завернутого в желтое одеяло, после того как его вынесли из туннеля, прорытого специально для спасательной операции.

Его родители прошли в машину скорой помощи до того, как появилось тело. Машина скорой помощи въехала задним ходом в глубокий проход, который прорыли спасатели, и забрала тело.

Беда с мальчиком привлекла внимание всего мира. По мере того, как спасательные работы затягивались, со всего мира поступали онлайн-сообщения в поддержк Райяна.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, запечатлена сцена после того, как тело мальчика было извлечено: сотни растерянных спасателей и зрителей, собравшихся на месте происшествия, скандировали и светили в воздух фонариками своих телефонов.

Спасатели с механическими экскаваторами работали круглосуточно, чтобы спасти пятилетнего ребенка после того, как он упал в колодец глубиной 32 метра в холмах недалеко от Шефшауена во вторник.

Ширина колодца составляла всего 45 см в верхней части и сужалась к низу, что делало невозможным спуск спасателей напрямую.

Работа была тонкой и опасной, ее постоянно задерживали тяжелые камни и угроза оползней.

По всей стране марокканцы следили за операцией по телевидению в домах и кафе.

Ранее в марокканских СМИ появились снимки, на которых Райан был зажат на дне заброшенного колодца.

Сотни жителей деревни стояли неподалеку и ждали новостей, покуда спасательная операция продолжалась в субботу.

Родственник мальчика рассказал Reuters TV, что семья впервые поняла, что он пропал, когда услышала приглушенные крики и опустила телефон с включенным светом и камерой, чтобы найти его.

Он кричал "поднимите меня", - сказал родственник.

В холмистой местности вокруг Шефшауена зимой очень холодно. Ребенку спускали еду и воду, а также подавали воду и кислород с помощью трубки.

К утру субботы глава спасательного комитета Абдельхади Темрани сказал: "На данный момент невозможно определить состояние ребенка. Но мы надеемся на Аллаха, что ребенок жив".

Темрани, выступая на местном телевидении 2М, сказал, что спасателям осталось прокопать всего два метра, чтобы добраться до ямы, в которой застрял мальчик.

"На своем пути землекопы встретили твердую породу, поэтому были очень осторожны, чтобы избежать обвалов или трещин", - сказал он.

"Потребовалось около пяти часов, чтобы избавиться от скалы, потому что копать пришлось медленно и осторожно, чтобы избежать образования трещин в отверстии снизу, что могло бы угрожать жизни ребенка, а также спасателей".

Работа была особенно сложной из-за опасений, что почва, окружающая колодец, может обрушиться на мальчика.

Сейчас к его расстроенным родителям присоединились сотни жителей деревни и другие люди, собравшиеся посмотреть на спасательную операцию.

Деревня с населением около 500 человек усеяна глубокими колодцами, многие из которых используются для полива конопли, которая является основным источником дохода для многих жителей бедного, отдаленного и засушливого региона марокканских гор Риф. Большинство колодцев имеют защитные крышки.

Точные обстоятельства того, как мальчик упал в колодец, остаются невыясненными.

Нам же остается помолиться за Райяна. Инни лилляхи ва инна иляйхи раджиюн.