Марокко: вся страна в прямом эфире следит за спасением упавшего в колодец мальчика

Спасатели в Марокко в пятницу наперегонки со временем пытались спасти маленького мальчика, застрявшего в глубоком колодце почти на три дня. Все королевство с тревогой следило за операцией в прямом эфире.

Операции по спасению пятилетнего Райяна, который упал в колодец глубиной 32 метра во вторник, активизировались с наступлением темноты, когда землекопы под прожекторами ковыряли грязь, чтобы создать отверстие рядом с узкой шахтой.

Представитель правительства Мустафа Байтас пообещал в четверг, что ребенок будет спасен в ближайшее время.

"Наши сердца с семьей, и мы молимся, чтобы он вернулся к ним как можно скорее".

Эта драма вызвала волну сочувствия в интернете, а хэштег #СпаситеРайяна на арабском языке стал вирусным по всей Северной Африке, в том числе в соседнем Алжире.

Бурение в деревне возле Баб Берред в марокканской северной провинции Шефшауэн достигло 27 метров, и "есть надежда достичь 32 метров в ближайшие несколько часов", сообщило марокканское информационное агентство MAP.

Спасатели затем прокопают три метра по горизонтали "между отверстием и колодцем, чтобы извлечь ребенка", - говорится в сообщении.

На место происшествия была направлена медицинская бригада для проведения первичных проверок и возможной реанимации после спасения мальчика.

Спасатели смогли подать ребенку кислород и воду по трубам, а полицейский вертолет находится в режиме готовности для его эвакуации в ближайшую больницу.

Отец Райяна рассказал новостному сайту Le360, что он ремонтировал колодец, когда мальчик упал в него.

"Я не мог сомкнуть глаз всю ночь", - сказал он.

Его бабушка Лаазиза сказала AFP, что Райян "очень любим не только дома, но и в деревне".

Ведущий спасатель Абдельхаби Темрани сообщил телеканалу Аль-Оуля, что диаметр колодца был менее 45 сантиметров.

Байтас сказал, что из-за особенностей почвы было слишком опасно пытаться расширить отверстие, поэтому единственным решением было проведение масштабных земляных работ вокруг него.

За трансляциями нескольких марокканских СМИ поминутно следят сотни тысяч пользователей Интернета, которые ждут новостей о судьбе ребенка.

Марокканский футболист и звезда ПСЖ Ахраф Хакими упомянул об усилиях по спасению в социальных сетях, наряду с эмодзи с разбитым сердцем и соединенными в молитве руками.

Судьба мальчика привлекла толпы людей к месту проведения операции, оказывая давление на спасателей, работающих в "сложных условиях", сказал Байтас.

"Мы призываем граждан позволить спасателям делать свою работу и спасти этого ребенка", - сказал он.

Этот случай напоминает трагедию, произошедшую в Испании в начале 2019 года, когда двухлетний ребенок погиб, упав в заброшенный колодец шириной 25 сантиметров и глубиной более 70 метров. Тело Хулена Роселло было найдено после поисково-спасательной операции, которая длилась 13 дней.