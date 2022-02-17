В Ингушетии вынесли обвинение в отношении еще одного участника митинга в Магасе

Житель ингушского села Кантышево Рамазан Дугиев стал последним обвиняемым в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти на митинге в Магасе в марте 2019 г. В качестве меры пресечения Нальчикский городской суд избрал заключение под стражу на срок до 24 марта, пишет «Фортанга».

Адвокат Дугиева Висит Цороев говорит, что суд счел обвинение настолько тяжким, что проигнорировал представленные защитой аргументы – такие, как положительные характеристики, грамоты, справки об инвалидности глухонемых родителей Дугиева, обращение регионального центра общества глухонемых (Дугиев – один из немногих в республике сурдопереводчиков). Кроме того, суд не прислушался к заявлению защиты, что за прошедшие после митинга в Магасе три года Дугиев не предпринимал попыток скрыться или препятствовать расследованию.

Цороев в своем комментарии "Кавказскому узлу"* отметил, что подозрение в применении опасного для жизни и здоровья насилия необоснованно, поскольку в ходе столкновений на митинге тяжкий вред был причинен лишь одному силовику, и по этому эпизоду уже был вынесен приговор в отношении другого человека.

По информации Правозащитного центра "Мемориал"*, последние предыдущие задержания по "ингушскому делу" прошли весной прошлого года. По подсчетам "Мемориала", Дугиев стал 53-м фигурантом этого дела.

* - признаны иностранными агентами в РФ