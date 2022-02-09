Талибы прилетели в Женеву для разговора о гуманитарной помощи и правах человека

Афганские талибы* продолжают турне по западным столицам. Сейчас делегация талибов находится в Женеве для переговоров со швейцарскими официальными лицами и неправительственными организациями по вопросам гуманитарного доступа и прав человека, сообщило во вторник министерство иностранных дел Швейцарии.

Делегация новых правителей Афганистана должна провести переговоры с Красным Крестом и другими неправительственными организациями в швейцарском городе, где также находится несколько учреждений Организации Объединенных Наций.

«Члены делегации обсудят гуманитарный доступ к нуждающемуся населению, защиту гуманитарных организаций и соблюдение прав человека», — сообщила агентству AFP представитель министерства иностранных дел.

«Защита детей во время конфликтов и управление землями, усыпанными минами, также находятся в повестке дня конференций, которые проходят в конфиденциальной обстановке».

Пресс-секретарь сообщила, что представители швейцарского министерства встретятся с делегацией на этой неделе.

Однако она подчеркнула, что присутствие их делегации на территории Швейцарии «не является легитимацией или признанием талибов».

Швейцарское информационное агентство ATS сообщило, что делегацию возглавляет Латифулла Хакими и насчитывает около 10 человек.

Хакими — высокопоставленный сотрудник министерства обороны Афганистана (в правительстве талибов разумеется). Он возглавляет комиссию, сформированную правительством Талибана для выявления членов, нарушающих правила группы.

На этой неделе с делегацией также должны встретиться представители Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, отдела мира и прав человека министерства иностранных дел и его азиатско-тихоокеанского отдела.

«Афганистан столкнулся со сложной чрезвычайной ситуацией из-за вооруженных конфликтов, COVID-19 и его социально-экономических последствий, а также экстремальных погодных условий», — заявила представитель МИД.

«Сегодня 23 миллиона афганцев рискуют недоедать, и подавляющее большинство населения живет за чертой бедности».

Напомним, что Афганистан сейчас погрузился в финансовый хаос, с ростом инфляции и безработицы.

Прекращение помощи и санкции после прихода к власти талибов спровоцировали гуманитарный кризис в Афганистане, который уже опустошен десятилетиями войны.

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