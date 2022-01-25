Первый визит правительства талибов на Запад

Норвегия стала первой страной Запада (в частности первым членом НАТО), которая приняла у себя официальную делегацию нового правительства Афганистана, т. е. талибов*.

Делегация талибов во главе с министром иностранных дел вылетела первым классом на самолете, специально зафрахтованном норвежским правительством, в Осло для встреч с западными официальными лицами и представителями афганского гражданского общества.

Переговоры, которые продлятся три дня, будут касаться прав человека и гуманитарного кризиса в стране.

Понедельник считается самым важным днем ​​переговоров, так как талибы собирались запросить доступ к миллиардам долларов, замороженным в банках США.

«Мы просим их разморозить афганские активы и не наказывать простых афганцев из-за политического дискурса», — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс делегат талибов Шафиулла Азам.

«Из-за голода, из-за смертоносной зимы, я думаю, международному сообществу пора поддержать афганцев, а не наказывать их за политические разногласия».

Ни одна страна еще не признала новое правительство, и министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт подчеркнула, что переговоры «не будут представлять собой легитимацию или признание талибов».

«Но мы должны поговорить с властями де-факто в стране», — сказала она.

Эта инициатива разделила афганцев: некоторые подчеркивают важность взаимодействия с талибами; другие настаивают на том, чтобы талибов не приглашали в европейские столицы, пока они «систематически нарушают права человека дома».

Эта встреча возмутила особенно афганских феминисток, которые заявили, что чувствуют себя «преданными» Норвегией.

Тем не менее, обычные афганцы, даже если у них нет симпатий к талибам, считают что взаимодействие с талибами необходимо для спасения страны от краха, когда миллионы людей страдают от голода.

Гуманитарная ситуация в Афганистане резко ухудшилась с августа, когда талибы вернулись к власти через 20 лет после своего свержения.

Международная помощь прекратилась, что ухудшило положение миллионов людей, и без того голодающих после нескольких сильных засух.

В первый день переговоров в воскресенье, направленных на решение углубляющегося гуманитарного кризиса, талибы встретились с членами афганского гражданского общества, в том числе с женщинами-активистами и журналистами, прилетевшими из Кабула.

Активистки принимали участие в предыдущих переговорах между талибами и Соединенными Штатами, которые привели к соглашению в Дохе в 2020 году.

Хода Хамош, защитница прав женщин, приглашенная из Кабула на переговоры в Осло, предупредила Запад, что, «сохраняя молчание или терпя талибов, вы частично несете ответственность за эти преступления».

Махбуба Серадж, которая также принимала участие в обсуждениях, сказала, что она «полна надежд», и талибы «признали и услышали нас» во время переговоров.

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