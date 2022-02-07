Либералы и Кадыров: опять на те же грабли

Информационное и политическое событие сегодняшнего дня в России - обращение Ильи Яшина к Рамзану Кадырову (https://youtu.be/qirqAIvv2S8).

В основном это обращение оценивается с эмоциональной стороны: "красавчик", "настоящий мужик", "не побоялся" и т.д. Не будем спорить по форме, но возникает вопрос - "не побоялся что"? Потому что, конечно, каждый смелый поступок вызывает уважение, но вот только не надо забывать, что Яшин - это не молодой блогер-правдоруб, а уже старый, если судить по стажу профессиональной деятельности, политик. А это значит, что и послания его должны рассматриваться не как правдорубские, а по тому политическому смыслу, которые они в себе заключают.

Так что же сказал в своем обращении Яшин? В числе прочего, например, следующее:

"Я расскажу тебе немного про нашу страну. Здесь есть Конституция и законы, перед которыми все равны. Понимаешь, что это значит? Все равны. И продавец в магазине, и менеджер в офисе, и губернатор, и министр. И даже президент".

И тут хочется просто воскликнуть: "ШТО?!!"

Потому что про какую "их страну" он говорит? Может быть, он приобрел второе гражданство и рассказывает про какую-то страну, в которой существуют правовое государство, независимые суды и прочие институты, делающие возможным существование того, что он описывает? Потому что к России все это неприменимо от слова совсем, и вменяемость того, кто утверждает обратное, вызывает большие вопросы.

Далее он говорит:

"А еще, Рамзан, в нашей стране недопустимо убивать своих оппонентов и угрожать им смертью".

Серьезно, Илья? А ты не в курсе, что секретарем Генерального совета "Единой России" является Андрей Турчак, после публичных угроз которого за критику в адрес журналиста Олега Кашина тот был избит до полусмерти арматурой по голове. И хоть Кашин не вызывает у нас ни малейшей симпатии, но речь-то не об этом, а о том, что угрожавший ему осуществленной расправой человек избирается на одную из ключевых руководящих должностей правящей партии страны.

Тут наверняка найдется кто-то, кто возразит, что не нужно придираться к деталям. К деталям возможно, но это отнюдь не деталь. Потому что игнорировать то, что вся путинская Россия образца 2022 года представляет собой завершенное бандитское государство, как внутреннего, так и международного террора, и изображать дело так, что это является атрибутом лишь одного региона и его руководителя - это лживый и опасный перевод стрелок с причины на следствие.

Опасен он в том числе и тем, что и в этом видео Яшин талдычит: "Чечня должна жить по российским законам. Чечня должна подчиняться российской конституции". И дело тут даже не в том, что по российским законам и российской конституции не живет и остальная Россия, а утверждающий обратное является или слабоумным, или лгуном. А в том, что тридцать лет назад зарождение нынешнего режима внутреннего и внешнего террора как раз и началось с того лозунга, что выдвигает сейчас Яшин - "наведения конституционного порядка в Чечне".

Так что же, этот правдоруб предлагает опять наступить на те же грабли и начать наводить конституционный порядок в Чечне вместо того, чтобы устанавливать его в самой России?

Нам же остается повторить то, что уже говорилось недавно по этому поводу (https://golosislama.com/news.php?id=40443):

"...навести порядок в Чечне", конечно, будет нужно, но заниматься этим должна не Россия, чей народ для начала должен навести порядок на основной ее территории, а сам чеченский народ, которому Россия должна перестать насаждать ту или иную власть. И если россиянам не понравятся результаты наведения чеченцами у себя этого порядка - пожалуйста, можно оградить себя от него по административной границе с тем регионом или регионами, чьи порядки будут друг другу противны. А потом сесть за стол переговоров и решить, как им жить вместе или порознь".