Похищенная жена судьи и отсутствие государства: какие из этого следуют выводы

Похищение в Нижнем Новгороде силовиками "Чеченской Республики Российской Федерации" матери чеченского оппозиционного блогера и жены российского судьи в отставке с последующим вывозом в Чечню стало на этой неделе одной из заметных новостей российской общественной жизни.

Общим местом комментариев на эту тему стала констатация отсутствия в путинской России не только закона, но и государства. Именно это имеет место, если власти одного региона могут делать со своими противниками что угодно не только внутри самого этого региона, но и в других регионах, в нарушение законного порядка, требующего от них обращаться к федеральным структурам или структурам соответствующего региона. Так, в данном случае если формальным поводом для ареста Заремой Мусаевы было возбужденное против нее в Чечне уголовное дело, то уж коли "Чеченская Республика" находится в составе "Российской Федерации", как и Нижегородская область, чеченские силовики должны были обратиться с запросом в центральное руководство МВД или Следственного комитета России, чтобы те провели соответствующие действия на ее территории.

Что ж, с такой констатацией не поспоришь. Да вот только надо понимать, что началось все это отнюдь не сейчас. Если даже вывести за скобки бандитское нарушение суверенитета чужих стран российскими властями и работающими на них незаконными вооруженными формированиями и рассматривать только нарушение суверенитета России в отношении ее граждан на ее территории, то и такое происходит уже давно.

Вывоз с территории России в Беларусь сотрудниками ее спецслужб журналиста российской "Комсомольской правды" в прошлом году для многих стал первой ласточкой такого рода. Однако хотим напомнить о многочисленных случаях незаконного вывоза с территории России в Среднюю Азию противников среднеазиатских властей, причем, включая и российских граждан. Что, судя по отсутствию официальной реакции на это с российской стороны, происходило с ведома российских спецслужб, дававших своим коллегам санкцию на нарушение суверенитета и законодательства России. Ведь согласно последнему, вывезти с территории России иностранного гражданина можно только через процедуру экстрадиции российскими властями по запросу иностранных, а российские граждане и вовсе не подлежат выдаче.

Словом, то, что уже давно происходило на международном уровне и игнорировалось прогрессивной общественностью, так как затрагивало неинтересные ей группы, стало реальностью уже внутрироссийской жизни. И самое худшее в этом то, что из этого делаются неправильные выводы, в частности о том, что надо "наводить порядок в Чечне", а не в самой России.

Признаться в этом для начала хотя бы себе многие россияне все еще не решаются. Хотя очевидно, что будь в России действующая по закону, что федеральная власть, что региональная, например в той же Нижегородской области, и никакие силовики одного из регионов не позволили бы себе таких действий, как не позволили бы их себе и сотрудники иностранных спецслужб на территории России. А чтобы покончить со всем этим, нужно ликвидировать главную банду, крышующую все остальные на территории "Российской Федерации" (и уже не только), и начать строить реальное, а не имитационное правовое государство.

Что же касается вопроса с Чечней, который перед таким государством после этого бы встал, то надо помнить, что корни главной банды, захватившей сейчас контроль над Россией, уходят как раз в Чеченскую войну, которая декларировалась как "наведение конституционного порядка", но в реальности была бойней, сопровождавшейся созданием эскадронов смерти и концлагерей. И если кто-то мечтает снова навести такой "конституционный порядок", то ему нужно понимать, что его результаты будут такими же.

Поэтому "навести порядок в Чечне", конечно, будет нужно, но заниматься этим должна не Россия, чей народ для начала должен навести порядок на основной ее территории, а сам чеченский народ, которому Россия должна перестать насаждать ту или иную власть. И если россиянам не понравятся результаты наведения чеченцами у себя этого порядка - пожалуйста, можно оградить себя от него по административной границе с тем регионом или регионами, чьи порядки будут друг другу противны. А потом сесть за стол переговоров и решить, как им жить вместе или порознь.