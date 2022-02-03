Муфтият Татарстана выступил против спаивания республики

Совет аксакалов Духовного управления мусульман Республики Татарстан выступил против намерения властей республики форсировать алкоголизацию татарских деревень.

Совет аксакалов направил в адрес руководителя Госалкогольинспекции РТ соответствующее обращение, текст которого выложен на сайте ДУМ.

Там отмечено, что деятельность сельских имамов ДУМ РТ направлена на сокращение точек продаж алкогольной продукции в деревнях.

— Для этого хазраты ведут переговоры с местной властью, населением, предпринимателями, сельскими советами и пр. Благодаря их стараниям, в магазинах более 30 сел из 16 муниципальных районов Татарстана алкоголь не продается совсем или традиционно прекращается ее продажа в период священного месяца Рамазан. Мы считаем это результатом работы мусульманских религиозных деятелей ДУМ РТ, — сообщается в письме.

Фактически именно с этими результатами призывает бороться вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

По мнению ДУМ РТ, решение госалкогольинспекции РТ от 25 января о наращивании усилий в открытии магазинов в селах и деревнях по продаже алкогольной продукции "способно перечеркнуть старания мухтасибатов ДУМ РТ по пропаганде ЗОЖ, отказа от употребления алкоголя среди населения и закрытию точек продаж алкогольной продукции в селах".

Старейшины также обращают внимание на празднование в 2022 году 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, которое позиционирует Татарстан как мусульманский центр России.

Совет аксакалов ДУМ РТ в своем обращении призвал руководителя госалкогольинспекции РТ проявить принципиальность и оградить татарские села Республики Татарстан от расширения сети точек продаж алкогольной продукции.

Напомним, что по итогам 2021 года в Татарстане объемы реализации алкоголя "Татспиртпрома" сократились на 3%, в том числе водки — на 5%. В связи с этим Госалкогольинспеция призвала глав районов Татарстана "приложить все усилия", чтобы не допустить дальнейшего сокращения магазинов и продаж республиканского алкоголя.