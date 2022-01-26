Уму непостижимо: власти Татарстана спаивают народ и празднуют принятие Ислама

С этой целью, по словам руководителя Госалкогольинспекции Татарстана Джаудата Ахметханова, властями республики запущены "две адресные программы для малых населенных пунктов", в рамках которых в них будут открываться специальные магазины для продажи водки "Татспиртопрома". Ведь на данный момент в Татарстане, по его словам "остается почти 1,2 тысячи населенных пунктов, где либо вообще нет магазинов, либо эти точки не продают крепкий алкоголь", и это необходимо исправить.

От подобных новостей просто перехватывает дыхание, особенно с учетом того, что все это без зазрения совести, под видеокамеры журналистов говорят люди с мусульманскими именами-фамилиями. И это происходит на фоне, когда руководство Татарстана анонсирует не только празднование 1100-летия принятия Ислама в Волжской Булгарии, но и строительство в Казани новой Соборной мечети. Против последнего сейчас ополчились местные исламофобы, желающие видеть ее не в центре города, а на его обочине из-за того, что она де не вписывается в городской ландшафт. И для них эта новость стала настоящим подарком - "смотрите, вот такая она, ваша мусульманская республика".

Конечно, нас спросят, мол, что вы предлагаете - ввести Шариат? Мы бы, конечно, предложили, но мы реалисты и прекрасно понимаем действительность постсоветских республик Поволжья. Но даже в рамках светского государства в той же Финляндии действует сухой закон. Но и в том случае, если общество не готово к его введению, можно стимулировать отказ от потребления алкоголя косвенными методами и наоборот поощрять внедрение здорового образа жизни, кампании за трезвость и т.п. Но напротив высказывать озабоченность падением потребления алкоголя и поощрять его рост, причем, заявлять об этом во всеуслышание на фоне празднования принятия Ислама - такое просто уму непостижимо.

Не хотят ли об этом так же публично высказаться те татарские мусульманские лидеры, которые обсуждают с этой властью торжества по случаю данного юбилея?