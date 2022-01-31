Талибан убил десятки бывших сотрудников кабульского режима: доклад ООН

Более 100 бывших членов предыдущего режима в Афганистане, его силовиков и тех, кто работал с международными оккупационными войсками, были убиты с момента захвата Талибаном* власти в стране в августе, говорится в докладе Организации Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресном докладе, адресованном Совету Безопасности ООН, заявил, что "более двух третей" жертв, предположительно, были убиты во внесудебном порядке Талибаном или его филиалами.

"Несмотря на объявления о всеобщей амнистии для бывших членов правительства, сил безопасности и тех, кто работал с международными военными силами, [Миссия ООН по содействию Афганистану] МООНСА продолжает получать достоверные сообщения об убийствах, насильственных исчезновениях и других нарушениях", говорится в докладе.

Миссия ООН задокументировала 44 случая временных арестов, избиений и угроз запугивания, 42 из них - со стороны талибов.

Она также получила "достоверные сообщения о внесудебных казнях по меньшей мере 50 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ* (т. н. «Вилаят Хорасан»).

Восемь активистов гражданского общества были убиты, в том числе трое талибами и трое боевиками ИГИЛ*, а 10 подверглись временным арестам, избиениям и угрозам со стороны талибов.

Также были убиты два журналиста, один из которых был убит боевиками ИГИЛ, и двое были ранены неизвестными вооруженными людьми.

Гутерриш сказал, что правозащитники и работники СМИ также продолжают "подвергаться нападениям, запугиваниям, преследованиям, произвольным арестам, жестокому обращению и убийствам".

"Ситуация в Афганистане остается нестабильной и неопределенной спустя шесть месяцев после захвата власти талибами, поскольку многочисленные политические, социально-экономические и гуманитарные потрясения отражаются на всей стране", - добавил генеральный секретарь ООН.

Напомним, что Талибан изначально обещал общую амнистию для тех, кто связан с бывшим правительством и международными силами. Тем не менее, вряд ли кто-то серьезно мог ожидать, что смена власти после десятков лет гражданской войны и оккупации, учитывая все зверства со стороны кабульского режима и оккупантов, пройдет гладко как после выборов в какой-нибудь Финляндии.

Так что в данном случае мы обойдемся без моральных комментариев, отметив лишь, что безусловно устойчивость нового правительства будет зависеть от верности договорам и справедливости, что включает в себя открытое расследование преступлений прежнего режима. Но удивляться тому, что у каких-нибудь сельских талибов не хватило терпения и правовой сознательности, чтобы довести местного царька до суда, в любом случае не стоит.

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