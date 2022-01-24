Рабочие Казахстана требуют от властей прекратить репрессии

В казахстанском Жанаозене рабочие управления буровых работ «Озенмунайгаза» обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием прекратить насилие над участниками акций протеста, пригрозив новыми митингами сообщает КазТАГ.

«Президент Токаев! Мы требуем остановить произвол, творящийся в Алматы, Актобе, Кызылорде и Шымкенте. Мы, нефтяники управления буровых работ, делаем вам сегодня большое предупреждение. Мы против произвола, избиений, действий кровавой полиции! Поэтому, если это не прекратится, мы объявим, что вновь выйдем на митинг!» — заявили рабочие в своем видеообращении, опубликованном 23 января.

Это не единственное такое обращение. В последние дни жители Мангистауской области начали массово записывать видеообращения к президенту с требованием «прекратить репрессии» и «не делать из мирных людей террористов». Одно из первых коллективных обращений записали работники компании «КЕЗБИ». Рабочие заявляют, что у них не остается других инструментов для привлечения внимания к насилию со стороны силовиков, кроме как провести митинг.

Между тем в СМИ и соцсетях Казахстана практически каждый день появляются сообщения о пытках активистов и участников январских протестов в республике, а также задержанных во время «антитеррористической операции». Большое количество жалоб вынудило силовиков начать расследования фактов превышения полномочий со стороны силовиков.

По данным Генпрокуратуры РК, в органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях со стороны сотрудников полиции. Возбуждено 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток и превышения должностных власти в отношении задержанных.