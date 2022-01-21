В Казахстане нашли «тайные захоронения террористов»

В полиции Алматы заявили о находке тайных захоронений людей, участвовавших в массовых беспорядках в Казахстане. Об этом сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», — приводит ее слова телеграм-канал «Алматинская трагедия», который публикует официальную информацию «об антитеррористической операции в Казахстане». Она добавила, что полиция установила личности погибших людей.

Напомним, что еще 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании глав стран Организации договора о коллективной безопасности, что на Казахстан напали «террористы, в том числе зарубежные боевики». «Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения», — говорил Токаев.

Позже, уже 16 января начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что во время беспорядков в городе произошло семь нападений на морг, из которого похитили тела 41 человека.

Теперь вот власти Казахстана решили подкрепить свои заявление так сказать «фактами». Тем не менее пока что полиция отказывается раскрыть сведения о количестве захоронений и их расположении, поскольку эта информация «представляет оперативный интерес». Так что факты фактами, ну а мы должны поверить казахским силовикам на слово.