Казахстан без Нурсултана

Нурсултан Назарбаев вернулся, но его место в пирамиде власти уже совершенно очевидно не будет прежним.

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял поправки об отмене пожизненного председательства бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности республики. Об этом у себя в Facebook написал депутат Канат Нуров.

«Последняя речь главы государства в парламенте была по сути революционной, народ вздохнул с облегчением. Теперь парламент и правительство должны все его посылы реализовать полностью, срочно и точно. Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее Народа Казахстана и Совете Безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Я участвовал в принятии этого исторического решения Мажилиса», — сообщил депутат.

Соответствующие поправки, с его слов, уже направлены на утверждение в Сенат.

Еще раньше нынешний президент Касым-Жомарт Токаев объявил себя главой Совбеза 5 января, в разгар беспорядков в стране, таким образом, сместив с поста Нурсултана Назарбаева, который должен был занимать его пожизненно.

Это была последняя официальная роль елбасы в текущем управлении государством – двумя месяцами ранее, в ноябре, он отдал Токаеву бразды правления правящей в Казахстане партией Nur Otan (как ожидается, он будет избран ее председателем на съезде 28 января), а еще раньше, весной, передал действующему президенту пост главы Ассамблеи народа Казахстана.

Но возможно, что на этом все не закончится. Так на сайте Egov.press появилась петиция, адресованная президенту и парламенту Казахстана, с требованием отмены закона «О первом президенте», который гарантирует полную неприкосновенность Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи.

Конституционный закон «О первом президенте» был принят в 2000 году. Согласно ему, Назарбаев, носящий титул Елбасы (т.е Лидера нации), находится на особом положении, для него сделаны ряд исключений. Первого президента не могут задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допросы и заключать под стражу. Закон гарантирует неприкосновенность имущества и банковских счетов, принадлежащих Назарбаеву и членам его семьи. Всем им обеспечивается пожизненная охрана, связь, транспорт и медицинское страхование за счет государства и другие привилегии. В собственность Елбасы переходит служебная квартира и дача с гособеспечением.

«Считаем, что данные привилегии недопустимы в свободном демократическом обществе, к которому стремится новый Казахстан, кроме того, вызывают большие сомнения источники дохода семьи и остальных родственников первого президента. Все это подлежит законному и объективному расследованию, однако это противоречит указанному закону. Требуем отменить данный закон!»

— говорится в петиции, автором которой значится некий Асылхан Алибеков. Обращение было опубликовано вечером 18 января, на момент выхода этой новости под ним подписались более 1800 человек.

Неделей ранее на том же сайте была опубликована петиция с требованием переименования столицы Казахстана — Нур-Султана — обратно в Астану. К настоящему времени она собрала свыше 218,6 тыс. подписей.

Отметим, что как сообщают многочисленные наблюдатели, власти Казахстана сейчас избегают называния столицы Казахстана по имени. Фактически город стал безымянным, просто «столица Казахстана».

В то же время известно, что Назарбаеву сохранят право выступать на заседаниях правительства и парламента, проект поправок на этот счет опубликован на сайте сената. Он сможет участвовать в обсуждении важных для страны вопросов, также будет входить в состав Конституционного совета.