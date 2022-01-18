Назарбаев появился: «живой и никуда не убегал»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, о судьбе которого ходили самые разные слухи, так как он просто куда-то пропал, 18 января выступил с видеообращением, текстовая версия которого опубликована на сайте Elbasy.kz.

Назарбаев заявил, что в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор является «пенсионером». «В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — говорит Назарбаев.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — подчеркнул Назарбаев.

С его слов, он на протяжении 30 лет, «не покладая рук», работал во имя Родины, проводив реформы и укрепляя ее границы.

«Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдём через кризис и станем ещё сильнее.

Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать», — заявил Назарбаев, в то же время, поблагодарив соотечественников за поддержку реформ, которые сам он проводил, находясь на посту главы государства.

Комментируя январские события, Назарбаев отметил, что целью беспорядков было «разрушение целостности страны и устоев государства».

«Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — сказал первый президент Казахстана.

До этого обращения Назарбаев в последний раз появлялся на публике в конце декабря прошлого года. Во время протестов, охвативших страну в первые числа января, сообщалось, что первый президент и члены его семьи могли покинуть Казахстан. Однако пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот находится в стране и поддерживает связь с президентом Касым-Жомартом Токаевым.