Стамбул-Ереван: турки и армяне возобновляют авиарейсы между двумя странами

Начиная со 2 февраля, между Турцией и Арменией будут запущены рейсы туда и обратно на фоне продолжающихся обсуждений по нормализации давно разорванных связей между двумя странами, сообщило в среду министерство транспорта и инфраструктур Турции.

Это заявление было сделано менее чем через неделю после того, как две страны провели переговоры по нормализации отношений в Москве.

Турецкий бюджетный перевозчик Pegasus Airlines будет выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном три раза в неделю, а авиакомпания Fly One Armenia будет выполнять три рейса между Ереваном и Стамбулом.

Обе стороны договорились продолжить переговоры с целью полной нормализации без предварительных условий после первой встречи.

Бывший посол в США Сердар Кылыч был назначен специальным посланником Турции 15 декабря 2021 года для обсуждения шагов по нормализации отношений с соседней Арменией. Три дня спустя Армения назначила своего специального представителя, заместителя председателя Национального собрания Рубена Рубиняна.

Перед встречей министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посланники обменяются мнениями о дорожной карте для продвижения вперед, включая меры по укреплению доверия.

В этом контексте первая встреча двух официальных лиц прошла в "позитивной и конструктивной атмосфере", так как они "обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации посредством диалога между Турцией и Арменией".

Турция подчеркивает необходимость расширения сотрудничества и интеграции в регионе после нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. Анкара предложила платформу 3+3 для решения текущих проблем на Южном Кавказе и, как ожидается, проведет следующий раунд переговоров.