Турция и Армения начинают переговоры о нормализации отношений

Посланники Турции и Армении проведут в пятницу в Москве первый раунд переговоров, направленных на нормализацию отношений. Обе стороны ожидает, что этот шаг приведет к установлению дипломатических отношений и восстановлению границ после десятилетий вражды.

Турция и Армения не имели дипломатических и торговых связей в течение 30 лет, и переговоры являются первой попыткой восстановить связи после мирного соглашения 2009 года. Это соглашение так и не было ратифицировано, и отношения остаются напряженными.

Соседи враждуют по различным вопросам, включая вопросы о «геноциде армян» и статусе Нагорного Карабаха.

Во время нагорно-карабахского конфликта 2020 года Анкара поддержала Азербайджан. После конфликта Турция начала призывать к сближению с Ереваном, поскольку стремится к большему влиянию в регионе.

Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Армении сообщило в четверг, что Ереван ожидает, что последние переговоры приведут к установлению дипломатических отношений и открытию границ, закрытых с 1993 года.

Поскольку границы закрыты, Турция и Армения не имеют прямых торговых путей. Косвенная торговля незначительно выросла с 2013 года, но в 2021 году она составила всего $3,8 млн, согласно официальным турецким данным.

Томас де Ваал, британский журналист и специалист по Кавказу, заявил в ноябре, что открытие границ и реконструкция железных дорог между Турцией и Арменией принесет Еревану экономическую выгоду, поскольку этими маршрутами смогут пользоваться торговцы из Турции, России, Армении, Ирана и Азербайджана.

В прошлом году министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в рамках сближения две страны также начнут чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном, но что Турция будет координировать все шаги с Азербайджаном.

Полеты должны начаться в начале февраля.

Несмотря на сильную поддержку нормализации со стороны США, в которых проживает многочисленная армянская диаспора и которые в прошлом году разозлили Турцию, признав «геноцид армян», эксперты говорят, что переговоры будут сложными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Армении необходимо наладить хорошие связи с Азербайджаном, чтобы усилия по нормализации отношений принесли результаты.

Эмре Пекер, директор Eurasia Group в Лондоне, сказал, что с обеих сторон ожидается осторожный подход, сфокусированный на быстрых результатах, из-за старой чувствительности, добавив, что роль России, которая выступила посредником в прекращении огня в Нагорном Карабахе и является доминирующим игроком в регионе, будет ключевой.

"Переговоры, вероятно, проложат путь для дальнейших обсуждений в ближайшие месяцы. Но заключение всеобъемлющего, долгосрочного пакта окажется сложной задачей из-за многогранного характера переговоров и внутренних политических ограничений в обеих странах", - сказал он.

"Более серьезная проблема будет связана с вопросом исторического примирения".