Войска ОДКБ в Казахстане: уже уходите?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил во вторник, что контингент войск ОДКБ под руководством России начнет покидать неспокойную страну через два дня, а вывод войск займет не более 10 дней.

Обращаясь к правительству и парламенту в режиме видеоконференции, Токаев также пообещал провести значительные реформы, сдержать инфляцию и повысить заработную плату (особенно силовикам).

"Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ ", - сказал он.

Миссия ОДКБ, состоящая из около 2300 военнослужащих, была направлена на пике кризиса на прошлой неделе, после того как в результате вооруженных столкновений между противниками правительства и силовиками и серии грабежей некоторые районы крупнейшего города Алматы стали практически неузнаваемыми. В основном миротворцы ОДКБ охраняли военные, госудасртвенные и социально значиимые объекты в Алма-Ате и прилегающих районах. К непосредственному подавлению сопротивления участников беспорядков силы ОДКБ не привлекали.

Токаев подчеркнул, что Казахстан мог бы якобы утратить контроль над Алма-Атой, если бы не обратился за помощью в ОДКБ. Это в свою очередь грозило потерей все страны. «Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. Коль скоро эта была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент», — сказал он.

Решение о направлении войск в качестве миротворцев стало первой подобной операцией для ОДКБ, пророссийского эквивалента НАТО.

Возникло справедливое опасение, что Москва может использовать эту миссию для укрепления своего влияния в Казахстане. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил на прошлой неделе, что "как только русские оказываются в вашем доме, очень трудно заставить их уйти".

Но кризис обнажил междоусобицы на самом верху казахстанского правительства. Нурсултан Назарбаев так и не появился на публике с начала кризиса, хотя помощник Назарбаева утверждал, что 81-летний лидер находится в столице Нур-Султан и ведет диалог с Токаевым.

Бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов - ключевой союзник Назарбаева, которого многие считают продолжателем влияния отставного президента на правительство - был арестован в субботу.

Токаев, похоже, еще больше укрепил свои позиции, поддержав кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Алихана Смаилова на постоянную работу - эта кандидатура получила единогласную поддержку депутатов во вторник. Он также обвинил комитет, ранее контролируемый Масимовым, в том, что во время кризиса казахстанские города были брошены на произвол судьбы.

"Несмотря на достаточный военный арсенал, не вступая в бой, они покинули здания, оставив там оружие и секретные документы", - сказал Токаев, пообещав реформировать силовые структуры так, чтобы "защита граждан" стала их главным приоритетом.

"Против нашей страны была развязана террористическая война. Враг проявил крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги, он посеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму идею сопротивления", - сказал Токаев. "Мы могли потерять страну".

Что же, посмотрим, как пройдет вывод ОДКБ. Но главное, что теперь Токаев будет делать, чтобы вернуть должок тем, к кому он обратился в критический для себя момент.