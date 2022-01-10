Хроники восстания в Казахстане: Алма-Атинская трагедия и музыканты-террористы

Более 160 человек были убиты и около 8000 арестованы в результате насилия, потрясшего Казахстан на прошлой неделе, по данным официальных лиц.

Министерство внутренних дел, цитируемое в воскресенье местными СМИ, сообщило, что по первоначальным оценкам материальный ущерб составил около 175 млн. евро ($198 млн.). Более 100 предприятий и банков были атакованы и разграблены, а около 400 автомобилей уничтожены, добавили в министерстве.

В общей сложности 164 человека, включая двух детей, были убиты в результате самой смертоносной вспышки насилия за 30 лет независимости страны, сообщило в воскресенье российское информационное агентство Sputnik со ссылкой на министерство здравоохранения.

Оно сообщило, что 103 человека погибли в главном городе Казахстана Алматы, где произошли самые сильные беспорядки.

В воскресенье в экономический центр страны вернулось относительное спокойствие, полиция иногда стреляла в воздух, чтобы остановить людей, приближающихся к центральной площади.

"Сегодня ситуация стабилизировалась во всех регионах страны", - сказал министр внутренних дел Эрлан Тургумбаев, добавив, тем не менее, что "контртеррористическая операция продолжается в попытке восстановить порядок в стране".

В общей сложности 7939 человек были задержаны по состоянию на 10 января, сообщили в министерстве внутренних дел.

Наблюдатели ожидают, что число погибших еще увеличится, тем более что «контртеррористическая операция» продолжается по всей стране.

Сам Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ описывал произошедшее в Алмате как «Алма-Атинскую трагедию».

«В город с трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. А потом началось то, что войдет в историю, наверное, как Алма-Атинская трагедия», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в целом речь идет якобы о попытке госпереворота в стране. Действия «боевиков» координировались из одного центра. «Располагая полной картиной событий могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка — год, два, три, — покажет следствие», — сказал президент Казахстана.

Видимо именно рассказы об иностранных боевиках призваны оправдать фактическую иностранную оккупацию страны, ведь многими казахстанцами приглашение войск ОДКБ для подавления внутренних мятежей справедливо рассматривается как признак слабости Токаева.

В своей речи Токаев неоднократно подчеркнул, что речь идет об атаке на Казахстан «международных террористов». По его словам, об этом говорит и характерный почерк: нападавшие якобы забирали тела убитых и вывозили их из моргов. В один момент Алма-Ата и девять областных центров оказались в руках бандитов, но прибытие контингента ОДКБ помогло отбить крупнейший город Казахстана у атаковавших. Только узнав о прибытии трех самолетов с силами ОДКБ, боевики отказались от планов нападения на резиденцию президента Казахстана.

«В ближайшее время после завершения предварительного расследования мы предоставим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны», — заявил он.

Между тем бывший начальник разведки Казахстана и дважды премьер-министр Карим Масимов был арестован в субботу по подозрению в государственной измене.

Также были арестованы пятеро граждан Кыргызстана, которых казахстанская сторона обвиняет в участии в беспорядках (видимо это и есть тот самый «международный терроризм»). Официальный Бишкек попросил Казахстан «публиковать проверенную и достоверную информацию относительно участия иностранных граждан» в протестах и «своевременно информировать дипломатические представительства» Кыргызстана о задержаниях ее граждан.

9 января Бишкек направил ноту протеста Казахстану после задержания киргизского музыканта Викрама Рузахунова по подозрению в причастности к терроризму. СМИ Казахстана, в частности государственный телеканал Qazaqstan, опубликовали видео допроса, на котором мужчина утверждает, что ему заплатили за участие в протестах. Позднее телеканал удалил видео с Рузахуновым у себя на YouTube-канале и в соцсетях.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что музыкант не является террористом. Уже сегодня его отпустили, но мы можем лишь представить, сколько таких задержанных, гораздо менее узнаваемых (а значит и заступиться за них некому) было арестовано и могут признаться в чем-угодно на камеру.