Египет, Алжир, Индонезия отказываются от покупки российского истребителя

Правительства Египта, Алжира и Индонезии отказались от потенциального приобретения российских современных истребителей Су-35 на фоне экономических санкций против России, направленных на ее нефтяную промышленность, оборону, товары двойного назначения и чувствительные технологии. Об этом сообщает Defense Blog.

Источники Defense Blog сообщили, что Россия попросила у своих потенциальных партнеров еще одну отсрочку для решения технических и политических вопросов, возникших в результате санкций и блокировки импорта современных компонентов из США, Европы и Израиля для производства истребителей Су-35 в экспортной конфигурации.

"Российская оборонная промышленность потеряла сразу три крупных заказа на истребители Су-35 из-за невозможности установить РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и продвинутую авионику, которые ранее импортировались из ряда европейских стран и Израиля", - сообщили Defence Blog источники.

Индонезия также официально подтвердила, что Джакарта отказалась от планов приобретения Су-35.

Это подтвердил главный маршал ВВС Индонезии Фаджар Прасетио, выступая перед местными СМИ в Джакарте. BenarNews цитирует его слова: "Что касается Су-35, то, скажу с тяжелым сердцем, да, мы отказались от этого плана. Мы не можем просто продолжать говорить об этом".

Кроме того, Египет остановил сделку на поставку 30 истребителей Су-35, пока российская сторона не решит проблему с импортными комплектующими, несмотря на то, что уже произведено около десятка самолетов.

Алжир, в свою очередь, решил сконцентрировать свои финансовые средства на модернизации уже поставленных из России истребителей Су-30СМ.

Рособоронэкспорт, главный российский экспортер оружия, отказался от комментариев в понедельник, но позже агентство Mehr сообщило, что Россия готова продать Ирану истребители Су-35.

Тегеран подпишет 20-летнее соглашение о военно-стратегическом сотрудничестве с Россией в следующем месяце, по данным агентства Mehr News Agency. Соглашение будет включать покупку Ираном российского оружия на сумму 10 миллиардов долларов, включая С-400, спутники и бывшие египетские истребители Су-35.