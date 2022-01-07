Хроники восстания в Казахстане: 7 января

Глава режима в Казахстане отдал приказ силовикам открывать огонь без предупреждения, на фоне продолжающихся беспорядков.

В телеобращении в пятницу Касым-Жомарт Токаев предупредил, что в случае дальнейших беспорядков демонстранты будут "уничтожены" в рамках силовой "контртеррористической" операции, направленной на восстановление «порядка».

В телеобращении к нации он назвал "глупостью" звучащие "из-за рубежа" призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Власти Казахстана не намерены вести переговоры с "убийцами и преступниками", -добавил Токаев, ясно указав, что никакого примирения с недовольным народом он не рассматривает в принципе.

Живущий во Франции казахстанский оппозиционер, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов назвал протесты в своей стране "революцией". "Я думаю, что режиму скоро придет конец. Теперь это просто вопрос времени", - заявил он в интервью агентству AFP. По словам Аблязова, развертывание российских войск в Казахстане - это "оккупация". Президент России стремится "воссоздать старый СССР", но "чем больше Путин будет вмешиваться, тем больше Казахстан будет становиться похожим на Украину, превращаясь во враждебное России государство", -уверен оппозиционный политик.

Почти за неделю протестов были убиты десятки людей, включая мирных граждан и силовиков.

Беспрецедентный кризис знаменует собой худший случай насилия в Казахстане с момента обретения независимости три десятилетия назад.

Министерство внутренних дел сообщило, что с прошлых выходных было "ликвидировано" 26 "вооруженных преступников" и задержано более 3 000 человек, а также убито 18 сотрудников полиции и национальной гвардии.

В пятницу утром были слышны свежие выстрелы в районе центральной площади крупнейшего города Алматы, где накануне произошли столкновения между силовиками и протестующими.

Между тем власти Казахстана закрыли пять пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном. Как сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, в настоящее время работают лишь два из семи пунктов пропуска. Транзитный проезд граждан Кыргызстана и третьих стран через территорию Казахстана "в страны назначения временно запрещен".

Пострадавшим от введения режима чрезвычайного положения жителям Казахстана - как физическим, так и юридическим лицам - обещают предоставить отсрочки платежей по кредитам. Также банки не будут начислять пени и штрафы по всем займам. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка подчеркнули, что соответствующие документы уже подписаны.

Как мы вчера сообщали, по просьбе Токаева Россия (вместе с другими членами ОДКБ) направила "миротворческие силы". Они прибыли в четверг на фоне предупреждений Запада о необходимости уважать суверенитет Казахстана.

Действиями военнослужащих, направленных в Казахстан странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будет руководить командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Российские десантники совместно с силовиками Казахстана уже взяли под контроль аэропорт Алма-Аты.

Также и парламент Кыргызстана все таки одобрил отправку военнослужащих этой страны в Казахстан в составе миссии ОДКБ. В соседнюю республику будут направлены 150 военных, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники. В соответствии с законодательством Кыргызстана, вопрос об отправке военнослужащих за границу рассматривается парламентом, после чего соответствующий указ должен подписать президент.