Хроники восстания в Казахстане: 6 января

Силовики Казахстана убили десятки протестующих, которые пытались ворваться в правительственные здания, а военный альянс под руководством России ввел «миротворческие силы» в попытке подавить общенациональное восстание.

Салтанет Азирбек, пресс-секретарь полиции Казахстана, сообщила в четверг телеканалу "Хабар 24", что "экстремистские силы" пытались ночью войти в административные здания и полицейские управления в крупнейшем городе страны, Алматы.

"Десятки нападавших были ликвидированы, их личности устанавливаются", - сказала она.

Жертвы появились на фоне продолжающихся протестов в Казахстане.

Сотни протестующих митинговали на главной площади Алматы в четверг, несмотря на присутствие войск и бронетранспортеров.

Журналист информационного агентства Рейтер, находившийся на месте событий, сообщил, что слышал выстрелы, когда войска приближались к толпе.

За день до этого демонстранты ворвались в президентский дворец и акимат Алматы и подожгли оба здания. В среду толпы также на короткое время захватили аэропорт Алматы, что привело к отмене нескольких рейсов.

В социальных сетях распространяются видео, на которых видны солдаты, патрулирующие туманные улицы Алматы и стреляющие из оружия, а также широкомасштабные грабежи в городе.

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что в ходе беспорядков погибли по меньшей мере восемь сотрудников полиции и национальной гвардии, а 300 человек получили ранения.

Государственное телевидение сообщило в четверг, что Национальный банк Казахстана принял решение приостановить работу банков страны в целях безопасности их сотрудников, а ближневосточные перевозчики FlyDubai и Air Arabia заявили об отмене рейсов в Алматы.

Президент Казахстана ранее пообещал принять жесткие меры в ответ на протесты и объявил двухнедельное чрезвычайное положение для всей страны, расширив его до столицы Нур-Султан и крупнейшего города Алматы.

Указ о чрезвычайном положении вводит комендантский час на всю ночь и ограничивает передвижение в городских районах и их окрестностях.

Токаев также отправил в отставку кабинет министров страны, что мало способствовало ослаблению недовольства.

По мере эскалации напряженности в среду вечером казахстанские новостные сайты стали недоступны, а глобальная наблюдательная организация NetBlocks заявила, что в стране наблюдается повсеместное отключение интернета.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что доступ в Интернет был восстановлен в Алматы к началу четверга.

И вот на фоне эскалации напряженности президент Касым-Жомарт Токаев вечером в среду обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), базирующемуся в Москве альянсу шести бывших советских республик - России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Токаев возложил вину за насильственные протесты на якобы подготовленные иностранцами "террористические" банды.

Председатель ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил в четверг, что альянс одобрил отправку неопределенного количества войск в Казахстан.

В своем заявлении в Facebook Пашинян сказал, что войска будут направлены "на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации ситуации" в Казахстане.

Он также как и Токаев обвинил "внешнее вмешательство" в массовых протестах.

Тут кстати стоит оценить иронию. Никол Пашинян это лидер Армении, пришедший к власти ив результате похожей революции в Армении. Кроме того, он все это время безуспешно пытался привлечь ОДКБ к войне на армянской стороне против Азербайджана. А тут мало того, что армянский премьер-революционер сам объявляет о «крестовом походе» за подавление «казахской весны», но еще и Армения посылает 70 солдат. А им не место где-нибудь на границе с Азербайджаном например?

Понятное дело, что Пашинян тут не имеет особого выбора, назвался груздем (главой совета ОДКБ), полезай в кузов, как говорится. Но нельзя не отметить, как в очередной раз армяне подтвердили свой роль колониальных спутников Кремля.

Кроме армян в оккупации и подавлении протеста участвуют и другие страны ОДКБ. Известно, что Таджикистан отправляет около 200 военнослужащих. Но главной силой будет конечно же российский контингент. В частности Россия может задействовать российскую часть КСОР ОДКБ (31-ая отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из Ульяновска и 98-ая гвардейская воздушно-десантная дивизия из Иваново), а также подразделения ВДВ, базирующиеся в Тульской и Костромской областях.

Зачем нужны штурмовые бригады десантников в подавлении бунта казахских обывателей — не боевиков или военных — не понятно. Вроде как десантники не полицейские. С этой точки зрения, неспособность Токаева даже справиться самостоятельно с бунтом, имея на своей стороне собственные силовые структуры, можно назвать его окончательным провалом. Вот уж действительно, «никто кроме нас».

К слову, в связи с режимом ЧП Казахстан приостановил въезд всех иностранных граждан в страну. Ну кроме определенного рода армян, россиян, белорусов, таджиков...