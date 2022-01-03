Обратить в православие Африку и Искусственный Интеллект - новые цели "Русского мира"

Под конец прошлого года Синод Русской Православной Церкви Московского Патриархата впечатлил российскую общественность и весь православный мир своим решением развернуть наступление на... Африку. Приведем фрагмент этого решения:

"...Образовать Патриарший Экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий.

...Включить в сферу пастырской ответственности Северо-Африканской епархии следующие страны: Арабская Республика Египет, Республика Судан, Республика Южный Судан, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Государство Эритрея, Республика Джибути, Федеративная Республика Сомали, Республика Сейшельские Острова, Центральноафриканская Республика, Республика Камерун, Республика Чад, Федеративная Республика Нигерия, Республика Нигер, Государство Ливия, Тунисская Республика, Алжирская Народная Демократическая Республика, Королевство Марокко, Республика Кабо-Верде, Исламская Республика Мавритания, Республика Сенегал, Республика Гамбия, Республика Мали, Буркина-Фасо, Республика Гвинея-Бисау, Гвинейская Республика, Республика Сьерра-Леоне, Республика Либерия, Республика Кот-д`Ивуар, Республика Гана, Тоголезская Республика, Республика Бенин.

... Включить в сферу пастырской ответственности Южно-Африканской епархии следующие страны: Южно-Африканская Республика, Королевство Лесото, Королевство Эсватини, Республика Намибия, Республика Ботсвана, Республика Зимбабве, Республика Мозамбик, Республика Ангола, Республика Замбия, Республика Малави, Республика Мадагаскар, Республика Маврикий, Союз Коморских Островов, Объединённая Республика Танзания, Республика Кения, Республика Уганда, Республика Руанда, Республика Бурунди, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Габонская Республика, Республика Экваториальная Гвинея, Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи".

В принципе, для мировой религии в самом по себе стремлении вести проповедь всем народам мира ничего удивительного нет - тем же занимаются и мусульмане в форме дау'ата. Проблема в том, что в свою каноническую территорию целую Африку включила не просто Православная Церковь, а именно РУССКАЯ Православная Церковь. Что снова заставляет задаваться вопросом - где в ней заканчивается православное и начинается русское и наоборот?

Вот, например, у Римско-Католической Церкви такого вопроса в ее миссии не возникает. Потому что она не Итальянская, а Римская, где Рим считается центром мирового католицизма. Не возникало их в православии и у Константинопольского Патриархата, позиционирующего себя в качестве Вселенского, то есть мирового. Именно в его окормлении и находилась до сих пор у православных Африка посредством ориентирующегося на него Александрийского патриархата. Однако после того, как Константинопольский Патриархат поддержал православных Украины в стремлении иметь свою Украинскую церковь, независимую от Русской, РПЦ решила отомстить ему и начать "крестовый поход" на Африку.

Выглядит это, конечно, как полный гротеск. Объяви себя патриарх Кирилл Вселенским патриархом, это имело бы хоть какую-то логику. Но нет, он не хочет отказываться от статуса патриарха именно Русской церкви. Но тогда какое отношение к ней имеет Африка? Видимо такое, что в последние годы она избрана в качестве одной из сфер экспансии "Русского мира" в лице ЧВК и политтехнологов Пригожина.

Еще одним гротескным явлением подобного рода стало выступление в конце минувшей недели бывшего архитектора внутренней политики Кремля Владислава Суркова. На этот раз этот деятель, чья настоящая фамилия Дудаев, решил выступить в качестве проповедника Евангелия ни кому-то, а... Искусственному Интеллекту. Конечно, у них сейчас тяжелый период - отходняк после их праздников, да и к тому же за Сурковым давно закрепилась слава почитателя белого порошка, нанюхавшись которого и не такое можно начать нести. Но раньше это по крайней мере не вываливалось на публику, а сейчас размышления о том, как сделать Искусственный Интеллект православным, уже выдаются за серьезные лекции.

Итак, Африка и Искусственный Интеллект как новые объекты колонизации "Русским миром". В предыдущих сериях они уже пытались это сделать с Украиной и христианской частью Запада, которую хотели перетянуть на свою сторону. Скорее всего и в этот раз они добьются примерно таких же "успехов".