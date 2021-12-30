В Казахстане полностью отменили смертную казнь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к законодательству об отмене смертной казни, сообщила вчера его пресс-служба.

Неделю назад эти поправки одобрил мажилис (парламент) Казахстана.

Поправки были разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.

В Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь была предусмотрена по 17 статьям. Однако в 2003 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал мораторий на исполнение смертных приговоров. Альтернативой им стало пожизненное заключение.

Сначала парламент Казахстана хотел отменить смертную казнь по 13 уголовным статьям и оставить по четырем — в том числе по статьям о развязывании войны, применении оружия массового поражения и геноциде. Но Токаев призвал к отмене смертной казни «без каких-либо оговорок».