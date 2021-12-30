Уйгура в Китае посадили на 25 лет: за 5 лет брака он провел с женой лишь чуть больше года

Мехрай Тахер, 27 лет, помнит день, когда ее муж Мирзат, 30 лет, был приговорен китайским правительством к 25 годам тюремного заключения. Их история рассказывает британское издание Metro.

'Я помню, что просто была в отрицании. Я сидела и думала: "Нет, это не может быть правдой"", - рассказывает она. Я плакала без остановки, я даже не знаю, откуда брались слезы.

Я думала: "25 лет, моему мужу будет 55, когда он выйдет. Как это возможно?

В официальных документах говорится, что Мирзат был арестован за предполагаемый сепаратизм, но Мехрай утверждает, что он невиновный человек, "единственное преступление которого - то, что он уйгур".

Мехрай говорит, что она провела с Мирзатом только 14 месяцев из пятилетнего брака, поскольку его неоднократно отправляли в лагеря, которые, как настаивает Китай, просто обеспечивают "экстремистам" "перевоспитание".

Австралийская медсестра, родившаяся в уйгурской семье, начала слышать разговоры об исчезновении людей после того, как вышла замуж в Синьцзяне.

Пара была в двух днях от начала новой жизни в Австралии, когда 10 апреля 2017 года позвонили из полиции и сказали, что придут "побеседовать".

Через несколько минут после начала разговора, говорит Мехрай, что до нее дошло, что слухи, которые она слышала, были правдой.

После допроса Мирзата о годе, который он провел, работая гидом в Турции, чиновники забрали его паспорт.

Его семья наблюдала, как он исчез в машине, сопровождаемой вооруженными силовиками, и его отправили в лагерь на два года.

Мехрай считает, что Мирзат стал мишенью, потому что он ездил за границу в страны с мусульманским большинством.

«На самом деле, видя, как все разворачивается на моих глазах, я была в полном шоке. Я думала: "Как мы не можем ничего сделать, чтобы помочь ему?"», - говорит Мехрай.

«Я хотела закричать: «Что вы делаете, ребята? Вы не можете просто арестовать человека, который не совершал преступления»».

Его родители смотрели на меня так: "Ничего не говори". В том-то и дело, что правительство так напугало уйгуров, что они беспомощны".

После этого в нашем районе исчезло так много людей. Все, с кем вы сталкивались, были либо сыном, либо мужем, либо другом, либо сестрой, либо матерью".

Мехрай "плакала от счастья", когда пришло неожиданное голосовое сообщение от Мирзата, в котором говорилось, что его освободили 22 мая 2019 года.

Пара пережила эмоциональное воссоединение, когда два месяца спустя была одобрена китайская виза для Мехрай. Но ее муж уже не был прежним.

Люди, пережившие китайские лагеря перевоспитания, рассказывают жуткие истории об индоктринации и систематических изнасилованиях. Мехрай говорит, что ей еще предстоит узнать все подробности испытаний ее мужа, но она знает, что он подвергался психологическим пыткам.

"Это была безостановочная учеба и признание в своих преступлениях, типа "Я не должен был ехать за границу, я больше не буду этого делать", - говорит она.

Им постоянно говорили, что они никогда больше не уедут и не увидят близких. Что все они преступники, что они никогда не будут жить нормальной жизнью, что они умрут в этих четырех стенах, и никто об этом не узнает".

После того, как его освободили, он не мог пройти мимо полицейского участка, не думая, что они выбегут и арестуют его. Он был травмирован".

Худший страх Мирзата стал реальностью почти через год после его освобождения.

Перед тем как разразилась пандемия и границы были закрыты, пару снова разлучили проблемы с визами.

Они поддерживали связь по Интернету, но Мехрей сразу поняла, что что-то не так, когда Мирзат перестал отвечать. Она узнала, что 19 мая 2020 года он был снова помещен в лагерь.

Его освободили в августе после получения разрешения на постоянное проживание в Австралии. Но не успел он выехать из Китая, как силовики вернулись, чтобы арестовать его якобы за "организацию, руководство и участие в террористической организации".

Мой муж знал, что они приедут, поэтому наш последний разговор был прощальным", - говорит Мехрай. Он сказал: "Я не знаю, отпустят ли они меня на этот раз. Пожалуйста, позаботься о себе. Пожалуйста, жди меня. Пожалуйста, не забывайте меня"".

Мехрай была в недоумении, когда ее "добрый и любящий" муж был приговорен к 25 годам лишения свободы 1 апреля 2021 года.

Я не могла поверить, что они могут быть настолько безжалостными", - говорит она. Что они могут сделать что-то подобное с невиновным человеком без каких-либо доказательств. Это потрясло меня до глубины души".

Министерство иностранных дел Австралии связалось с посольством Китая в Пекине, чтобы выяснить, где находится Мирзат.

По словам Мехрай, они получили односложный ответ, в котором говорилось, что он содержится под стражей по подозрению в сепаратизме и терроризме. Было заявлено, что состоится "повторный суд", но вот уже два месяца нет никаких вестей.

Высшие должностные лица, включая председателя КНР Си Цзиньпина, несут "главную ответственность" за нарушения прав человека в отношении уйгуров, установил недавно состоявшийся в Великобритании неофициальный трибунал.

Правительство Китая назвало слушания "политическим инструментом, используемым несколькими антикитайскими элементами для обмана и введения в заблуждение общественности".

Пекин предупредил, что Великобритания, США, Австралия и Канада "заплатят цену" после того, как эти четыре страны объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине в этом месяце.

Мехрай говорит, что она никогда не прекратит борьбу, пока не воссоединится со своим мужем, и призывает других повышать осведомленность о нарушениях прав человека в отношении уйгуров.

«Мне говорили, что моего мужа не существует, что он не мой муж, что он не уйгур, я не уйгурка, что я против Китая. Если бы этого не было на самом деле, зачем бы мы лгали?

Я не пытаюсь развалить Китай, я просто хочу вернуть своего мужа. Китай запер более миллиона моих людей, мы просто хотим быть свободными».

Никита Уайт, представитель Amnesty International в Австралии, заявляет: "Согласно собранным Amnesty International доказательствам, китайское правительство совершило в Синьцзяне, как минимум, преступления против человечности - лишение свободы, пытки и преследования.

Amnesty призывает китайские власти немедленно освободить Мирзата Тахера и всех людей, содержащихся в лагерях для интернированных и тюрьмах в Синьцзяне, если нет достаточных, достоверных и приемлемых доказательств того, что они совершили международно признанное преступление".