Армянские дашнаки в Турции: так можно было?

Покуда в России возмущаются парками имени Джохара Дудаева в Турции и грозятся в ответ увековечить имена Фетуллаха Гюлена или Абдуллаха Оджалана, в самой Турции порою совершенно незаметно происходят такие события, которые способны порвать все шаблонные представления о ней.

На днях в Диярбакыре, городе на востоке Турции с преимущественно курдским населением, прошел третий съезд молодежной организации Демократической партии народов (HDP). Напомним, что HDP это левая партия, которая не скрывает следования за идеологическими установками лидера террористической Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, хотя и отрицает непосредственную прямую связь с РПК. В настоящее время многие лидеры партии находятся за решеткой и под следствием по обвинению в прчастности к тероризму. Многие правозащитные организации считают эти преследования политическим мотивированными. И будем честны, они скорее всего правы. Но надо также честно признать и другую сторону — HDP дает для это все возможные поводы.

И словно мало было открытого вознесения Оджалана на пьедестал и поддержки боевиков РПК, HDP открыто сотрудничает с Армянской революционной федерацией, то есть с печально известными дашнаками.

26 декабря на молодежном съезде HDP выступил с приветственной речью Тигран Чандоян, член студенческого союза АРФ «Никол Агбалян». Более того, он решил произнести речь «на вашем родном языке» и зачитал выступление на курманджи (курдском языке) под аплодисменты и довольный свист публики, пожелав им успеха. Сообщается, что «он подверг критике дестабилизирующую политику Турции, подчеркнув, что Анкара продолжает дестабилизировать мирные процессы в регионе, доказательством чего стала 44-дневная война»

Страница студенческого союза АРФ «Никол Агбалян» добавляет, что делегация в составе членом союза Тиграна Чандояна и Геворга Газиляна встретилась с лидерами HDP, включая Митхата Санджара (со-председатель партии), Эбру Гюнай (спикер партии) и другими. Также они встретились с представителем коммунистической партии Ливана. «На протяжении всей командировки обсуждался ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.»

Связи и взаимная симпатия дашнаков и РПК не является секретом. В конце концов и HDP и АРФ входят в один и тот же Социалистический интернационал, занимают принципиально одни и те же явно анти-турецкие позиции. Но все же уровень бесстыдной хуцпы надо оценить. Турецкая парламентская партия, орущая днем и ночью о печальной ситуации с правом слова в Турции, и представляющая себя жертвой несправедливого преследования, открыто приглашает и дает слово членам организации, которая имеет длинный (более 100 лет) послужной список в убийстве турок и курдов. Это буквально террористическая организация, виновная например в нападении на турецкое посольство в Португалии в 1983 году. И для этой организации война с турками это не история, которую можно было бы оставить в прошлом, как произошло в случае с Болгарией и Македонией. Для дашнаков война с турками продолжается, их делегация не преминула напомнить об этой в Диярбакыре.

Члены этой организации спокойно приезжают в Турцию, наводят мосты с членами HDP и ливанскими коммунистами. Можно конечно риторически спросить, а возможно ли такое в Армении? Но там в принципе не возможно существование партии меньшинств, вроде HDP, потому что...ну как-то так вышло, что в Армении практически нет меньшинств. И даже приехать туда не к кому, разве что к разного сорта армянским националистам.