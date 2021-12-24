Оджалан и Гюлен как новые герои или стена вокруг путинской России

Конфликт официального Грозного с официальной Анкарой - одна из громких новостей этой недели. Причем, это именно конфликт Грозного С Анкарой, а не Грозного И Анкары, потому что последняя вообще вряд ли знает о том, что такой конфликт имеет место, а если и знает, то не уделяет ему серьезного внимания.

Официальным поводом конфликта стало открытие очередного памятника Джохару Дудаеву (рахимаху Ллах) в одном из стамбульских парков, который нынешние российско-чеченские власти представили как враждебный им и России шаг со стороны властей Турции. Это едва ли адекватно - при всех авторитарных тенденциях внутри Турции, она в отличие от России, где все уровни власти подчинены Кремлю, до сих пор остается государством со множеством независимых общественных объединений и самостоятельными местными властями. Поэтому вряд ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган следит за каждым открытым в стране памятником - у него явно есть дела поважнее, особенно сейчас.

Впрочем, злые языки утверждают, что причиной гневных выступлений российско-чеченских властей последнего времени стал срыв турецкими спецслужбами их покушения на территории Турции на одного из их противников с последующими жесткими действиями против их сторонников. К этой теме вернемся позже, а пока о другом.

Что бы ни было истиной причиной конфликта официального Грозного с Анкарой, хотим обратить внимание на то, что реноме исламских деятелей, которое создают себе российско-чеченские власти, ограничивает их опеделенными рамками борьбы с политическими оппонентами. Это касается следующего заявления Рамзана Кадырова:

"Например, в таком случае вполне логично и политически „зеркально“ с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем".

Проблема, однако, заключается в том, что Оджалан уже давно не просто "курдский сепаратист", которым его вероятно считает Рамзан Кадыров. Более того, он уже давно и вовсе не курдский сепаратист, а сторонник мировой и ближневосточной леворадикальной революции, авангардом которой призвана стать Рабочая Партия Курдистана и ее многочисленные филиалы.

Чтобы было понятнее, о чем именно идет речь - и в Турции, и в мире Оджалан ассоциируется его сторонниками с теми идеями, которым вроде бы противостоит Рамзан Кадыров в Чечне и России. А именно, феминизмом и ЛГБТ. Именно воинствующие (в прямом смысле этого слова) оджаланистки с оружием в руках противостоят "исламскому патриархату", который вроде бы приветствует Рамзан Кадыров. А например политическая крыша Оджалана в Турции - Партия Демократии Народов (HDP) активно лоббирует в турецкой политике интересы ЛГБТ-сообщества. Которому, как нам казалось до недавнего времени, не очень благоволит Рамзан Кадыров.

Неужели, зная все это (а мы надеемся, что до него это кто-то доведет), он откроет памятник в Грозном такому человеку?

Далее, официальный муфтий Чеченской Республики Российской Федерации Салах Межиев заявил, что отныне в ней "известный политический деятель Мухаммед Фетхуллах Гюлен может рассматриваться как истинный патриот турецкого народа, а Абдулла Оджалан – как узник совести".

Надеемся, что муфтию тоже кто-то расскажет про Оджалана. А заодно и про то, что на территории России многие изданные на русском труды Фетхуллаха Гюлена официально включены в списки запрещенной экстремистской литературы. Так неужели российский религиозный деятель будет заниматься пропагандой экстремизма? Так ведь и под статью УК РФ можно попасть. Или может быть он добьется исключения трудов Гюлена из списков экстремисткой литературы в России? Это был бы интересный прецедент.

Ну а теперь ближе к тому, к чему обещали вернуться. Если честно, то вряд ли возможность такого возвеличивания российско-чеченскими властями сильно воодушевит что Абдуллу Оджалана, что Фетхулаха Гюлена. Конечно, сторонники и того, и другого отличаются прагматизмом и когда это в их интересах, сотрудничают с кем угодно. Давно такое сотрудничество имеет место между красными курдскими террористами и российскими спецслужбами и властями, причем, как в Сирии, так и на территории России, где вторые крышуют первых. Но вот в медийном отношении, ни Оджалан, ни Гюлен как игроки глобального масштаба теперь уже явно не обрадовались бы такой ассоциации. Первый, по указанным выше причинам - потому что его сторонниками в мире являются последователями совсем других ценностей, чем те, с которыми себя ассоциирует Рамзан Кадыров. Что же касается второго, то он делает ставку на союз мусульман с западным либерализмом, а это тоже явно не то, с чем ассоциируется политика официального Грозного.

Еще одна косвенно связанная со всем этим новость - на этой неделе об отказе от договора с "Единой Россией" заявила ультраправая австрийская "Партия Свободы". Значение этой новости трудно переоценить, если знать историю вопроса. Когда-то "Единая Россия" воспринималась как респектабельная центристская партия вроде немецкого Христианско-Демократического Союза. И после этого заключение ей официального союза с такими маргинальными партиями как "Партия Свободы" уже стало серьезныым понижением ее уровня. И вот, сегодня уже даже маргиналы, которые когда-то не могли мечтать о союзе с такой партией, не хотят с ней иметь дело.

Почему же это произошло? Ответ очевиден - после всех политических убийств, захватов территорий, бряцанием оружием и так далее Кремль и все элементы кремлевской системы стали, как сейчас принято говорить, "токсичными". Причем, учитывая все, что стало известно после отравления Навального, эта токсичность уже не просто метафора.

Поэтому, несмотря на то, что многие лидеры государств или их противники для решения своих политических задач взаимодействуют с Кремлем, в целом тренд в мире уже такой, что чем ты дальше от путинской России, всех элементов ее системы и ее агентов влияния, тем лучше.

Понимание этого, а именно того, что они сейчас уперлись в незримую стену, видимо, сформировалось и в Кремле. Отсюда судя по всему и желание эту стену пробить в виде ультиматума Западу и его принуждения к миру на своих условиях на фоне стягивания войск к Украине.

Смеем предположить, однако, что ничего из этого не выйдет и в итоге сломается не стена, а те, кто ее попытаются расшибить своим лбом.