Армения с Турцией сближаются, а с "Арцахом" расходятся?

Переговоры, прошедшие в Брюсселе между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, включая их первую встречу с глазу на глаз, и новости об открытии авиасообщения между Арменией и Турцией - это новости, которые можно воспринимать с очень осторожным, но оптимизмом.

Понятно, что среди наших читателей есть те, кто хотят, чтобы никакой Армении вообще не было, а восстановилось Иреванское ханство. Но будем реалистами, при любом более-менее реалистическом сценарии государство Армения в его международно признанных границах в обозримом будущем сохранится. И вопрос лишь в том, какую роль оно будет играть в регионе - источника провокаций и реваншизма, или займет свое скромное, подобающее ее реальному весу место в региональном сотрудничестве, признав территориальную целостность Азербайджана и обеспечив свободное сообщение между ним и Турцией по Зангезурскому коридору. За что выступают и лидеры Азербайджана и Турции.

В этом смысле интересны не только шаги Пашиняна навстречу Анкаре и Баку, но и сделанные им на прошлой неделе шаги в сторону от "Степанакерта", то есть, столицы т.н. Нагорно-Карабахской Республики ("Арцах"), в которую превращен азербайджанский город Ханкенди. В ходе своей большой пресс-конференции Пашинян признал, что проблема т.н. "статуса Арцаха" никогда не внушала оптимизма армянской стороне, потому что он не только никогда и никем в мире не был признан, но и не рассматривался как "чисто армянская единица". То есть, сенсация - Пашинян признал то, что должно быть очевидно любому разумному человеку, но прозвучало как гром среди ясного неба для "арцахистов" - в Карабахе жили не только армяне, как представляют они, но и азербайджанцы, интересы которых нужно было учесть при любом переговорном сценарии урегулирования карабахской проблемы.

Самым же громким заявлением Пашиняна стало то, что его если и можно обвинить, то не в том, что он "сдал территории", а в том, что он не передал их Азербайджану добровольно, а пошел на войну, чтобы попытаться их удержать. Вот это вызвало самую настоящую истерику и очередную волну обвинений в предательстве "турк Никола".

После этих высказываний Пашиняна с гневными официальными заявлениями выступили так называемые власти так называемого Арцаха. В частности, его "президент" Араик Арутюнян заявил, что судьба "Арцаха" будет решаться им самим, а не Арменией (власти которой, насколько известно, платят ему его зарплату). А так называемое Национальное Собрание так называемого Арцаха единодушно приняло заявление, в котором высказывания Пашиняна названы "вызывающими тревогу" и "опасными".

При этом во всех своих заявлениях сепаратисты как мантру повторяют, что ни при каких условиях "армяне Арцаха" не собираются жить в составе Азербайджана. Меж тем, наоборот, чтобы остаться в составе Азербайджана после всего, что произошло, им надо было бы сильно постараться. И в центр переговоров поставить не фантастические сценарии "независимости Арцаха", а признание территориальной целостности Азербайджана и получение от него и от международных посредников гарантий для мирного армянского населения территорий, которое постепенно вернулось бы под его контроль. Это вариант крайне непростой, причем, для обеих сторон, однако, при желании пока его можно было бы добиться. Но именно "арцахисты" делают все, чтобы этого не произошло, в чем их подстрекают реваншисты в Армении и их лобби в России и на Западе.

Так, Роберт Кочарян, потерпаевший на выборах поражение от Никола Пашиняна, заявил, что в случае его победы "вернет Шушу и Гадрут". При этом от ответа на вопрос о том, как он это собирается делать, этот персонаж, разворовавший армянскую армию, а также свой "Арцах", отвечать не стал.

Меж тем, на этом фоне в самой Армении нарастает усталость от т.н. "Арцаха" и его нереалистических требований. Один из блогеров, близкий к правящей партии Армении, в связи с этим написал: "Мечтать может каждый из нас, но за наше мечтательство 32 года мы расплачиваемся жизнями невинных людей. За жизнь граждан Республики Армения отвечает его правительство, а не диванные критики. Каждый из нас хочет видеть счастливыми людей в Арцахе и Армении, однако, никто не сможет помочь тебе больше, чем ты сам. Сегодня дети Армении имеют право на мирную жизнь, и родители наших солдат имеют право засыпать и просыпаться спокойно. За 32 года у нас не только океан погибших, но и океан заболевших диабетом и раком на фоне переживаний. В стране 520 000 пенсионеров и почти 350 000 людей с инвалидностью. Страна задыхается от выплат, компенсаций и пособий, но до копейки выплачивает каждый месяц. Плюс огромные деньги Армения отдаёт тому же Арцаху. Вызывает удивление, что кто-то говорит с одолжением с матерью-Арменией".

Остается надеяться на то, что такое протрезвление и стремление к мирному небу над головой с пониманием реалистических условий этого мира станет в армянском обществе доминирующим. Ведь, как напоминает Ильхам Алиев, "железный кулак", который привел многих в чувство, никуда не делся и готов снова обрушиться на тех, кто будет посягать на достигнутые договоренности.