В Краснодарском крае мусульманина осудили на шесть лет тюрьмы за членство в Таблиги Джамаат

В Краснодарском крае Апшеронский районный суд приговорил 32-летнего местного жителя, обвиняемого в участии в деятельности движения "Таблиги Джамаат"*, к семи годам колонии. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Суд постановил, что осуждённый являлся сторонником религиозного движения и предлагал знакомым его литературу, а также «проводил обряды».

"Целью подсудимого было распространение религиозных убеждений запрещённой организации на территории Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края. Для этого среди мусульманского населения указанных районов им проводились религиозно-обучающее занятия-проповеди и лекции на основе запрещённой религиозной литературы", - сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Осужденный вину не признал, сообщив, что не знал о запрете "Таблиги Джамаат" в России, что не удивительно, ибо ни в одной нормальной стране мира не установлена связь таблигов — принципиально аполитичного движения — с терроризмом или каким-либо экстремизмом.

Издание добавляет, что, уголовное дело № 1-295/2021 поступило в Апшеронский районный суд в конце октября, а приговор был оглашён федеральным судьей 22 декабря. При этом четыре раза заседания суда откладывались, а свидетели дважды не являлись на допросы в суд.

* - запрещены в РФ