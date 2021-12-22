Узбекистан: за каждый сброшенный килограмм получи 46 долларов

Покуда многие страны мира пытаются всеми различными способами побудить граждан прививаться от коронавируса, в том числе выплачивая награду за вакцинацию, власти Ферганской области борются с лишним весом у местных жителей. Так каждый житель области сможет получить по 500 000 сумов (около 46 долларов) за каждый сброшенный килограмм веса. Об этом сообщил хоким (глава администрации) региона Хайрулло Бозоров на сессии Ферганского областного кенгаша (совета) народных депутатов, передает издание «Фергана».

Желающие поучаствовать в эксперименте властей по приучению к здоровому питанию должны пойти в поликлинику по месту жительства, зарегистрироваться в программе и взвеситься. Через полгода они должны пройти повторное взвешивание.

Денежное вознаграждение получат граждане, похудевшие за год не менее чем на пять килограммов, уточнили в пресс-службе хокимията.

Бозоров рассказал о программе на примере чиновников. «Мы разработали новый способ формирования здорового образа жизни. Если чиновник похудеет на один килограмм, он получит 500 тысяч сумов. Если похудеет на пять килограммов, то получит 2 миллиона 500 тысяч сумов», — пояснил хоким.

Такая же возможность есть и «у представителей простого народа», добавил Бозоров, отметив, что в дальнейшем ферганский опыт можно будет распространить на республику.

Из каких средств будет оплачиваться эксперимент и какая сумма под него зарезервирована, не сообщается.

Считается, что Более половины населения Узбекистана (50,1%) имеет избыточный вес (индекс массы тела равен или превышает 25 кг/м2).

Еще в прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта», согласно которому сотрудники госорганов обязаны заниматься спортом раз в неделю. Взрослым гражданам должны выплачивать 3000 сумов (30 центов) на электронный кошелек за прохождение более 10 тысяч шагов в сутки.