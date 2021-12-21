Черного камня Каабы можно "коснуться" в виртуальной реальности

С началом пандемии паломничество в Мекку, которое ежегодно привлекало миллионы мусульман в Саудовскую Аравию, стало затруднительным. Но теперь королевство запустило инициативу виртуальной реальности, которая, по его словам, позволит мусульманам прикоснуться к Каабе, не выходя из дома.

"Инициатива виртуального Черного камня", новая технология виртуальной реальности позволит «перенестись» в Масджид аль-Харам не вставая с дивана, в то время, когда Ковид-19 препятствует путешествиям, а власти Саудовской Аравии ограничили число паломников для борьбы с пандемией.

Шейх Абдул Рахман аль-Судайс, имам Большой мечети в Мекке, был первым, кто испытал эту схему, надев очки виртуальной реальности на инаугурации на прошлой неделе.

Судайс сказал, что в Саудовской Аравии есть "великие религиозные и исторические места, которые мы должны оцифровать и донести до каждого с помощью новейших технологий".

Однако не все довольны этой инициативой.

Некоторые пользователи социальных сетей расценили использование технологии виртуальной реальности в святых местах как "фальсификацию религии" и "вмешательство в шариат Аллаха", в то время как другие задались вопросом, не станет ли это первым шагом к полноценной замене хаджа и умры на «виртуальное паломничества». Не приведет ли это к тому, что условием хаджа сделают не путешествие в Мекке, а наличие под рукой очков виртуальной реальности.

Напомним, что в июле Саудовская Аравия разрешила совершить хадж только 60 000 гражданам и резидентам страны, которые были полностью вакцинированы, что меньше, чем 2,5 миллиона паломников в 2019 году, до начала пандемии.

Ранее в этом месяце в Саудовской Аравии был выявлен первый случай заболевания омикроном, новым вариантом Ковида-19, и был введен запрет на поездки для неграждан из семи африканских стран.

Это не первая попытка Саудовской Аравии пересечься с технологией "Черного камня" в этом году.

В мае Саудовская Аравия в течение семи часов сделала 1050 фотографий высокого разрешения Черного камня, к которому мусульмане прикасаются, целуют его или машут руками, проходя мимо него.

Фотографии, размер которых составил 49 000 мегапикселей, обрабатывались более 50 часов, в результате чего в резком фокусе были видны детали реликвии, которая когда-то была белой, но почернела за века.