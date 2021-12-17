США вводят новые санкции против Китая из-за уйгуров

США объявили о введении новых санкций в отношении нескольких китайских компаний в связи с нарушениями прав человека в отношении уйгуров в Синьцзяне. Министерство торговли США добавило Академию военно-медицинских наук Китая и ее 11 исследовательских институтов, которые специализируются на биотехнологиях военного назначения, в санкционный список фирм и учреждений, ограничив их право на экспорт.

Высокопоставленный чиновник администрации США, который говорил на условиях анонимности, также сообщил, что Минфин страны намерен наложить финансовые взыскания на ряд китайских организаций. По информации источника, разведка США установила, что Китай создал высокотехнологичную систему слежки по всему Синьцзяну с использованием биометрического распознавания лиц и сбора образцов ДНК у всех жителей региона в возрасте от 12 до 65 лет в рамках систематических усилий по подавлению представителей коренных этнических групп.

Между тем 16 декабря сенат окончательно и единогласно одобрил законопроект, запрещающий весь импорт из Синьцзяна, если предприятия не докажут, что продукция была произведена без принудительного труда.

Два дня назад проект закона одобрила палата представителей. Теперь он будет направлен на одобрение президенту Джо Байдену, который, как ожидается, его подпишет.

Белый дом на прошлой неделе объявил о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине из-за «вопиющих нарушений прав человека и зверств Китая в Синьцзяне». На схожие меры пошли и ряд других западных стран.

Напомним, что Китай подвергается растущей международной критике и санкциям за проводимую уже не менее пяти лет репрессивную политику в отношении коренных мусульманских этносов Синьцзяна, в том числе уйгуров, казахов, кыргызов и других.