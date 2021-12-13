Что сказал Сокуров и как к этому относиться?

Перепалка режиссера Александра Сокурова с Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ) в конце прошлой недели стала одной из главных политических новостей России, затрагивающей и ее мусульман. При этом разные группы мусульман, которых оно затронуло, оценивают его по-разному. Если в официальной Чечне оно вызвало негодование и призывы проверить его на предмет нарушения Уголовного кодекса России, то среди ингушской общественности многие Сокурова поддержали за то, что он поднял вопрос об ингушских политзаключенных.

Однако хотим напомнить, что должность Сокурова называется «член Совета по правам человека при Президенте РФ», а не «народный правдоруб». И это не означает, что он не должен быть таким правдорубом, а означает другое. То, что сегодня правдорубом, который поднимает острые вопросы, может быть любой человек с именем или информационным ресурсом. И при этом все мы прекрасно понимаем, что в существующей системе координат это ничего решить не может, но все же, таким людям можно сказать спасибо за слово правды. А вот должность члена Совета по правам человека при президенте предполагает, что такие люди что-то менять могут. И по логике вещей предполагается, что когда человек соглашается занять эту должность, он делает это именно ради этого, то есть, чтобы что-то менять, чтобы решать проблемы, пользуясь своим служебным положением, своим статусом.

Но дело в том, что вопрос об ингушских политзаключенных Сокуров в статусе члена СПЧ поднимал еще два года назад. Что же произошло за эти два года? Положение этих политзаключенных только ухудшилось. При этом Сокуров так же продолжает занимать свою должность, понимая, что он ничего не способен изменить, что ситуация только ухудшается. Так зачем же он ее тогда продолжает занимать? Зачем же своим именем поддерживает видимость того, что в этом вопросе происходит диалог общества с властью и первое как-то может влиять на второе? Напомним в связи с этим, что так же долгие годы состоявший в этом Совете Максим Шевченко, так же поднимавший на нем острые вопросы, в конце концов покинул его. И поняв, что на эту власть изнутри или около нее никак не повлиять, в итоге ушел в оппозицию.

Сокуров никуда не уходит, но зарабатывает себе политический капитал «правдоруба» и «совести нации», находясь внутри системы. При этом раз за разом он озвучивает острые межнациональные вопросы, непонятно на каком основании вставая в позу адвоката одних и прокурора других народов России (https://golosislama.com/news.php?id=37719). Вот и в этот раз повторилось то же самое — Сокуров выступил с позиций защитника русских и русской глубинки, указав на опасность «исламской революции», пожаловавшись на то, что «русских в федерации не любят», что «республики имеют национальный характер» и предложив отпустить всех, кто «не хочет жить с нами».

На первый взгляд, самый главный вывод, озвученный им, можно только приветствовать. Но дьявол прячется в мелочах. Сокуров в этом противопоставлении в принципе выступает против национального характера республик, особенно с исламским фактором. Но надо понимать, что если такой подход возобладает, на практике это совсем необязательно будет означать, что «отпустят» всех, кто из такой России, враждебной всему инонациональному захочет уйти. Скорее всего отпустят только республики мононациональные, а вот те, в которых титульная национальность не составляет явного большинства (а их большинство), наоборот, могут упразднить и превратить в губернии, как давно уже предлагают всякие Жириновские.

Далее, он по-популистки встает в позу защитника Русского Севера, запуская заезженную пластинку под названием «Хватит кормить Кавказ»: «У нас в неразвитом состоянии находятся северные наши провинции и регионы… А мы сейчас создаем возможности для обогащения каких-то корпоративных союзов на Кавказе, где строятся огромные стадионы, огромное число очень богатых людей, а в Архангельской области, что называется, палец сосут». То есть, получается, что в бедности Архангельской области виноваты якобы жирующие кавказцы.

Но самое интересное, это то «мы», которое он постоянно использует в своих рассуждениях: «мы создаем», «нам отпустить». Потому что, ни обычный Иванов, ни обычный Магомедов не скажет, что он что-то в этой стране решает или кому-то направляет (если только это не денежный перевод его родственникам), просто потому, что он прекрасно понимает, что это делают другие, те, с кем он себя не отождествляет - «они», а не «мы». Для Сокурова же «мы» это именно эта власть, в которой он фактически участвует. И у истоков, которой, кстати, стоял — не будем забывать, что еще в 2000 году этот «правдоруб» вместе с другими «мастерами культуры» (вот уж точно «корпоративный союз», причем, прожженных политических проституток и флюгеров) встал на защиту Путина от иностранных деятелей культуры, попытавшихся остановить устроенный ради его прихода к власти геноцид в Чечне (http://www.index.org.ru/glavred/letter21.html).

Так вот, самое глупое, что могут делать в этой ситуации мусульмане, да и вообще нормальные россияне, это подаваться на провокации ИХ, ЭТИХ, давая им быть арбитрами между чеченцами и ингушами или русскими и кавказцами. Потому что никто ИХ от имени этих и остальных народов России говорить не уполномочивал. А проблемы у этих народов есть, просто работает это так, что те из их представителей, кто пытаются их поднимать, быстро оказываются за решеткой, в эмиграции или и вовсе убиваются. А сокуровым дозволяется из года в год озвучивать идеи, за которые обычные россияне сегодня рискуют уехать в колонию на многолетние сроки. Где их потом будут пытать и унижать, кстати, при бездействии официальных правозащитников из СПЧ, включая самого Сокурова.

Поэтому не стоит обманываться такими «правдорубами» и «адвокатами». Пока народы России представляют они, успех этого будет примерно таким же, как «успехи» в деле ингушских политзаключенных за последние два года. Требовать надо сворачивания всего этого цирка, а именно ухода диктатора, обеспечения свободы слова и общественной деятельности и проведения свободных выборов, на которых граждане и народы выберут своих настоящих представителей. И уже они потом должны будут определить, кому как жить у себя и как им жить с соседями — вместе или порознь. Кстати, не исключено, что «отпускать» в таком случае придется отнюдь не только и даже в первую очередь не тех, кого хотел бы Сокуров. Ну, или предлагать им такие условия, на которых бы они согласились остаться.