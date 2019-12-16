Режиссер Сокуров как "прокурор" и "адвокат" народов России

Перепалка между режиссером Александром Сокуровым и руководителем российской Чечни Рамзаном Кадыровым в последние дни оказалась в центре внимания многих комментаторов.

Кадыров назвал выпады Сокурова в его адрес "националистическими", на что последний ответил, что "националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своём народе, о своей культуре" и что это "достойный и приличный термин". К национализму вернемся чуть позже, а пока напомним, с каких слов Сокурова все началось.

https://www.youtube.com/watch?v=p6dEhS984XU

В данном коротком выступлении следует выделить несколько посланий, а потом рассмотреть связующее их звено - их автора.

Например, в ингушской среде речь Сокурова вызвала отклик, потому что он действительно поднял насущные проблемы ингушского народа, лишенного в нынешней российской "федерации" какой-либо национальной субъектности, чье гражданское общество подвергается давлению из-за стремления к ней и отстаиванию своих прав.

Но обратите внимание, когда и как Сокуров поднимает ингушский вопрос. Он это делает после своих нападок в адрес Чечни, чтобы противопоставить "плохим чеченцам" "хороших ингушей".

Далее, в принципе, надо признать, что то, что в этом выступлении говорит Сокуров - о необходимости переосмысления федеративных отношений, самого характера российского государства, смысла кавказской войны и открытой дискуссии по всем этим проблемам - абсолютно правильно. Это все активнее обсуждается в наши дни среди думающих представителей народов России, и Сокуров отнюдь не первым поднял эти вопросы, а просто громко озвучил их, используя свою известность.

Однако возникает вопрос - тот ли это человек, с которым обсуждение этих вопросов должно ассоциироваться? И с каких позиций он вообще это делает, берясь "судить" одни народы и "защищать" другие?

Сам Сокуров, отвечая Кадырову, гордо принял на себя звание "националиста". Но националистом какого народа он является и от имени какого народа берется выступать в такой тонкой сфере как межнациональный диалог?

Как гласит официальная биография Сокурова, он является выходцем из древнего кабардинского рода. Но непохоже, что он выступает как кабардинец. Можно предположить, что он считает себя русским, и в принципе никто не может ему этого запретить, тем более, что он родился и вырос в преимущественно русской среде. Ассимиляция, то есть, переход из одних народов в другие, всегда была, есть и будет, и если она имеет добровольный, а не принудительный характер, она воспринимается в современном мире как право и ответственность самого человека. Но тогда возникает вопрос - если Сокуров считает себя русским, какой характер имеет его интерес к Кавказу?

Представляется, что показательно в этом смысле мироощущение одного из наиболее известных учеников Сокурова - молодого режиссера Кантемира Балагова, тоже кабардинца по происхождению. В частности, описанное им в этом фрагменте одного из интервью:

"- Вы из кабардинской семьи?

- Да, у меня и мать, и отец кабардинцы.

- А вы чувствуете себя кабардинцем? Вернее, для вас это важно? Мы вот сидим с вами в сетевой кофейне в городе Петербурге и говорим о вашем фильме, показанном на Каннском кинофестивале...

- Я и до всего этого не чувствовал себя кабардинцем, у меня нет никакой привязанности к этим традициям, к этой культуре. Я же даже кабардинского языка не знаю.

- Но снимаете вы фильм о том, как людям в этих традициях и культуре тесно.

- Потому что эта теснота есть внутри каждого, кто вырос на Кавказе. Мы все несем ее в себе".

https://www.kommersant.ru/doc/3352555

Иначе говоря, перед нам маргинал, которому "тесно" внутри своей культуры, но который не может просто взять и перейти в другой народ, забыв про нее, а все время возвращается к ней, себя с ней не ассоциируя. Не таким ли является отношение к Кавказу и самого Сокурова?

Вот, что ранее говорил Сокуров в одном из своих интервью:

"Европу сегодня губит боязнь признать, что национальное выше интернационального. Я называю это инфекцией. Просто попала инфекция в организм, и он заболел. Для того, чтобы христианский и мусульманский мир существовали в согласии и гармонии, надо провести четкую границу, через которую переходить нельзя ни одной из сторон. Мы не должны допускать смешения культур. Бесконфликтно это происходить не может, потому что культура — это код, мировоззрение. А второе правило — не нарушать нормы корневого народа. Должна быть скромность гостя, а ее, как правило, нет. Нельзя сказать, что Европа исчезнет, если везде появятся мечети. Но культура, без всякого сомнения, погибнет. Европейцы забывают, что цивилизацию необходимо охранять, беречь это сочетание национальных и христианских норм".

То есть, как видно, Сокурова очень волнует угроза "исламизации" и "гибели европейской культуры", с которой он себя ассоциирует. В каком качестве - как кабардинский христианин, русский христианин или абстрактный человек европейской культуры, это остается за скобками.

Опять же, это творческий человек, и его личное дело считать себя кем угодно и ассоциировать с чем угодно. Вопрос заключается в другом - почему такие люди, неясного роду-племени и с непонятной идентичностью берутся выступать от имени народов России и назначать одних из них "плохими", а других "хорошими"?

Эта ситуация является отличной иллюстрацией слов самого Сокурова об отсутствии в России открытого обсуждения столь важных вопросов. Только при такой аномальной ситуации "адвокатом" ингушей в российской политике оказываются не их яркие общественные лидеры, которые находятся в СИЗО и эмиграции, а богемный деятель культуры мутной принадлежности, которому по блату позволено поднимать проблемы федерализма. То же, кстати, касается и русского народа - если уж говорить о настоящих националистах, следует напомнить, что в свое время русский националист Дмитрий Демушкин ездил в Чечню и встречался там с Рамзаном Кадыровым, найдя с ним взаимопонимание как русский с чеченцем. Демушкина через какое-то время после этого посадили, потому что он отказался выполнять поручения Кремля в Украине, потом выпустили, но живет он под колпаком, и вы не увидите его выступающим в Кремле от имени русского народа и русских националистов - в таком качестве позволено выступать только деятелям вроде Сокурова.

Так что, конечно, можно согласиться с режиссером в необходимости самой открытой и острой дискуссии по этим вопросам. Но следует четко обозначить, что когда она станет возможна, от имени народов России должны будут говорить выдвинутые ими представители, а не "прокуроры" и "адвокаты" то ли изнутри, то ли со стороны.