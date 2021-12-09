Египет готовит перевод смыслов Корана на иврит

Египетский министр по делам вакфов Мохамед Мохтар Гомаа объявил 1 декабря о начале перевода смыслов Корана на иврит, чтобы противостоять распространенному искаженному толкованию и неверному переводу. Он сказал, что академические профессора и специализированные переводчики, которых он не назвал, будут привлечены к точному переводу, которые соответствуют смыслам Корана.

«Министерство работает над переводом смысла Корана на иностранные языки посредством перевода книги под названием «Аль-Мунтахаб», которая включает толкование аятов Корана», - сказал пресс-секретарь министерства Абдулла Хасан. Он добавил, что это не будет буквальный перевод Корана.

«Аяты Корана останутся такими же, как и на арабском языке, но интерпретация аятов будет переведена на разные языки», - добавил он. «За последние годы толкование Священного Корана было переведено на несколько языков, особенно английский, французский, китайский, русский и индонезийский». Напомним, что Аль-Мунтахаб давно переведен на русский язык.

Представитель министерства отметил, что они «завершат перевод и толкование Корана на греческий язык в течение следующих двух недель, прежде чем начать перевод толкования Корана на иврит, чтобы сделать его доступным для всех желающих изучать и иметь более глубокое и точное понимание Корана на иврите».

Комментируя неверные истолкования в предыдущих переводах Корана, чиновник сказал: «Есть востоковеды, которые неточно перевели Священный Коран, особенно на иврит. Цель этого перевода - получить правильный текст, основанный на умеренном просвещенном мышлении, без какого-либо неправильного перевода, неверных толкований или экстремистской интерпретации».

Выступая 1 декабря на спутниковом канале TEN, министр сказал: «Цель перевода смысла Корана на иврит - исправить ошибки, допущенные за последние годы. … После обсуждения с рядом интеллектуалов из разных стран мы обнаружили, что перевод значений Корана на иврит некоторыми востоковедами был испорчен серьезными ошибками, которые могли быть преднамеренными или возникшими из-за неточности».

15 октября 2020 года газета Al-Roeya сообщила: «За прошедшие столетия на еврейской арене было несколько инициатив по переводу значений Священного Корана на иврит. По словам специалистов, они различались с точки зрения точности, лингвистических и стилистических навыков в передаче смысла Корана читателям на иврите».

Ахмед аль-Баханси, египетский исследователь, специализирующийся на иудаике, объяснил в отчете, опубликованном в середине октября 2018 года, что «еврейские ученые, переводчики и востоковеды взяли на себя ведущую роль в переводе на иврит значений Священного Корана, частично или полностью, в основном по религиозным и политическим причинам, чтобы спорить с мусульманами о религии и бороться с ними интеллектуально и политически». Иными словами, имеющиеся переводы смыслов Корана были сделаны теми, кто собирался опровергать Коран.

В октябре 2017 года Raseef 22 написал, что «первый перевод [Корана] сделал Иаков бен Исраэль ха-Лев. Это был не прямой перевод с арабского, а перевод итальянской версии, которая, в свою очередь, является переводом смысла Корана с латыни».

Докладчик комитета по языку, переводу и диалогу между цивилизациями при Верховном совете по делам Ислама Саид Аттиа сказал: «Комитет контролировал семь переводов интерпретаций Корана на иврит, сделанные группами и отдельными лицами в Израиле. Но израильский переводчик плохо знаком с арабским языком, что сделало перевод неточным».

Он добавил: «Я представил [египетскому] министру по пожертвованиям предложение о переводе «Аль-Мунтахаб фи Тафсир аль-Коран» на иврит после его перевода на несколько языков, включая греческий язык совсем недавно. Греческий текст дорабатывается».

Он отметил, что перевод толкования Корана на иностранные языки преследует несколько целей. В основном это обмен информацией и передача исламских знаний и культуры из арабских стран за границу.

Аттиа сказал о переводе толкования Корана на иврит: «Перевод требует времени, и нам может потребоваться около двух лет, чтобы закончить текст на иврите».